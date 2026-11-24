Al referirse a la celebración máxima de los sanjuaninos, el mandatario la calificó como "súper positiva" y "exitosa", poniendo el acento en su carácter familiar, en el espectáculo central protagonizado por artistas locales de todas las edades y en la llegada de visitantes de todo el país y del exterior. En esa línea, confirmó que mantendrá tanto el calendario de noviembre como la sede actual, señalando que las cosas que funcionan bien no deben cambiarse y que el aprovechamiento de la infraestructura del Estadio del Bicentenario y el Velódromo permite ahorrar recursos.

Orrego resaltó también el esquema de financiamiento y el impacto productivo de esta edición. Precisó que el incremento de un 30% en los auspiciantes privados, sumado a la recaudación de taquilla, permitió afrontar el costo de los artistas de renombre nacional sin resignar calidad. Además, celebró el crecimiento exponencial del Fórum de Ideas, que pasó de alrededor de 150 rondas de negocios en 2024 y 160 en 2025 a superar las 400 rondas este año con la participación de más de 500 empresas.