Durante un acto de entrega de 25 viviendas, el gobernador Marcelo Orrego trazó un exhaustivo balance de la Fiesta Nacional del Sol 2026, ratificó que el evento continuará realizándose en el mes de noviembre y detalló los próximos pasos del plan habitacional de la provincia en distintos departamentos.
Qué dijo Orrego sobre el futuro de la Fiesta Nacional del Sol y la obra pública
En el marco de la entrega de 25 viviendas, el gobernador realizó un balance positivo de la FNS 2026, ratificó que noviembre seguirá siendo el mes elegido para su realización y adelantó próximas entregas de casas en Sarmiento y San Martín.