La reunión se realizará en un momento de fuertes expectativas por el desarrollo de la minería de cobre en Argentina. San Juan concentra algunos de los proyectos más importantes del país, entre ellos Vicuña, Los Azules y El Pachón, iniciativas que todavía deben avanzar en distintas etapas antes de llegar a la construcción y producción.

El interés por el metal también está relacionado con las proyecciones internacionales. Un informe del Centro de Economía Internacional de Cancillería estima que la demanda mundial de cobre podría crecer un 50% hacia 2040, al pasar de 27,7 millones de toneladas anuales a cerca de 42 millones. La expansión de las energías renovables, la electrificación del transporte y la modernización de las redes eléctricas aparecen entre los principales factores que impulsan ese escenario.

Después de su participación en el foro minero, Orrego regresará a San Juan para encabezar, desde las 16, la presentación del Fórum de Ideas de la Fiesta Nacional del Sol. La actividad coincidirá con el Consejo Federal Económico, que convocará a ministros de Economía de distintas provincias, embajadores y agregados comerciales.

El gobernador destacó el perfil productivo y comercial que busca darle a la celebración. En particular, hizo hincapié en las rondas de negocios y aseguró que permitieron duplicar las exportaciones sanjuaninas vinculadas con el sector agroindustrial.

La programación de la Fiesta también incluirá stands empresariales, artesanos, Emprendedoras del Sol, artistas itinerantes, música y danza, además del espectáculo central en el Velódromo.

Orrego también destacó la llegada de JetSmart

Durante la entrevista, el mandatario se refirió al primer vuelo de JetSmart en San Juan y valoró el desembarco de la compañía en la provincia. Sostuvo que la llegada de nuevas aerolíneas permitirá ampliar la oferta de conexiones y generar mejores condiciones para los pasajeros.

Orrego vinculó esa incorporación con el Congreso de Aerolíneas realizado recientemente en San Juan, donde participaron compañías que operan en el país y representantes de distintos sectores económicos.

El gobernador planteó que el objetivo es sumar alternativas de transporte aéreo y ampliar la competencia para que los sanjuaninos puedan acceder a más opciones y mejores precios al momento de viajar.