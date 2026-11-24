Con el cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y un balance general que calificó con un 9, el secretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, detalló en radio Sarmiento cuáles serán los principales aspectos a perfeccionar de cara a la próxima edición. Entre los ejes centrales aparecen la necesidad de ampliar o redistribuir los espacios dentro del predio ferial y de mejorar tanto la conectividad como la fluidez en los accesos durante las jornadas de mayor convocatoria.
Accesos, conectividad y más espacio, los ejes a ajustar tras la FNS 2026
Luego de calificar con un 9 a la Fiesta Nacional del Sol 2026, el secretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, puso la lupa sobre los desafíos organizativos que dejó la multitudinaria edición.