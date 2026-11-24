Según explicó el funcionario, el fuerte interés del sector privado —que creció un 30% respecto del año pasado— y la gran afluencia de público dejaron en evidencia que la feria tiene margen para seguir expandiéndose. En ese sentido, señaló que durante el domingo, jornada en la que se superaron los 100.000 visitantes, se percibió la necesidad de contar con mayor amplitud para que la gente pueda circular con comodidad y las empresas dispongan de más lugar.

Castañares aclaró que el predio cuenta con superficie suficiente, por lo que el desafío pasará por analizar una redistribución de los sectores y evaluar una ampliación que permita incorporar a más firmas interesadas en participar. De este modo, el Gobierno busca profundizar la articulación público-privada y fortalecer el esquema de autofinanciamiento de la celebración.