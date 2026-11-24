El sábado 21 puso a prueba la reacción ante la contingencia climática. A las 16:00, el COE resolvió suspender la Feria por el alerta de fuertes vientos y riesgo de caída de estructuras, concentrando el dispositivo en el Velódromo y el escenario central. El viento sur ingresó a las 21:00 y alcanzó ráfagas de 70 km/h a las 22:00, con un brusco descenso térmico de 36°C a 20°C. Pese a ello, el espectáculo de Diego Torres culminó a las 02:35 ante 24.000 espectadores y la evacuación del estadio se completó en 9 minutos de forma ordenada. Esa madrugada dejó 19 asistencias leves sin traslados, ningún extraviado y una persona aprehendida alojada en la Comisaría 36ª, cerrando el predio a las 03:20.

La tercera jornada, el domingo 22, representó el punto de máxima exigencia operativa. Antes de la apertura, personal del COE Central y Control Operativo verificó las puertas magnéticas y portones de salida para garantizar una rápida desconcentración en caso de emergencia, desactivándose la desimantación recién a las 05:12. Durante esa noche se realizaron 90 asistencias médicas —con 5 traslados al Hospital Rawson—, se restituyó a 29 menores extraviados y se aprehendió a 2 personas por contravención en Maurín y calle 6, con intervención del Juzgado de Faltas de Pocito, finalizando la actividad a las 05:45.

El lunes 23, en tanto, el dispositivo inició a las 17:30 y se abocó exclusivamente al sector ferial con 289 efectivos policiales, 4 ambulancias y 12 integrantes de Salud. Hacia la 01:30 se estimaron unas 25.000 personas en el predio y estacionamientos completos. El cierre, a las 04:20, arrojó 29 asistencias médicas (con un traslado por posible fractura), 21 menores extraviados restituidos y 2 vehículos removidos.

En paralelo, la Dirección D-7 llevó adelante un operativo especial de seguridad vial en los alrededores del Estadio San Juan del Bicentenario entre el 20 y el 23 de noviembre mediante cortes, desvíos y regulaciones de circulación. Como resultado de esas cuatro noches, solo se registraron 3 colisiones vehiculares con daños materiales y sin heridos, además de 1 acta de infracción labrada, sin novedades en el personal ni en los recursos logísticos afectados.