Con una convocatoria superior a las 320.000 personas a lo largo de todas sus noches, la Fiesta Nacional del Sol 2026 cerró este lunes 23 de noviembre con un balance altamente positivo tras cinco jornadas de intensa actividad, consolidando un fuerte impacto comercial, productivo y cultural en San Juan.
Más de 320 mil personas disfrutaron de la Fiesta Nacional del Sol 2026
Tras cinco jornadas que incluyeron el Fórum de Ideas, propuestas culturales y espectáculos de primer nivel, la celebración máxima de los sanjuaninos concluyó este lunes 23 de noviembre con un balance altamente positivo.