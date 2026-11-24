Durante la jornada de despedida, el gobernador Marcelo Orrego recorrió de punta a punta el predio ferial y visitó los distintos stands para dialogar personalmente con expositores y emprendedores locales. En ese marco, el mandatario provincial destacó el sostenido crecimiento comercial que alcanzó el evento, el éxito de las más de 400 reuniones de negocios concretadas en el Fórum de Ideas, el nivel de los artistas que formaron parte de la grilla y el emotivo reconocimiento realizado a las familias de los caídos en la Guerra de Malvinas.

El cronograma oficial de esta edición había comenzado el jueves 19 de noviembre con el Fórum de Ideas, un espacio estratégico para el intercambio empresarial y productivo que sentó las bases del movimiento económico de la fiesta. Al día siguiente, el viernes 20, se desarrolló la primera jornada completa con el predio ferial y todos los escenarios funcionando a pleno ante un marco multitudinario.