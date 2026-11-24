La tercera experiencia tuvo lugar en Roma, luego de un viaje a Chile. Allí, el pontífice afirmó haber sentido la presencia física del demonio y escuchar “su voz triunfante”. “‘Ahora he conseguido todo lo que quería’”, anotó el 24 de enero de 2021 citando al maligno, y agregó: “Así como no puedo olvidar sus ojos de los dos anteriores, en este caso no puedo olvidar el poderoso ronquido de su voz”. En esos pasajes, sostuvo que el demonio “merodeaba descaradamente”, pero remarcó que Dios le permitió liberarse de aquellos encuentros. Asimismo, relató que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio “las puertas del infierno” y se protegió rezando el rosario.

Más allá de los episodios místicos, el libro refleja el costado más íntimo y autocrítico del Papa argentino, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años. En sus páginas no dudó en reprenderse por sus propios sentimientos de “desdén, envidia y orgullo”, y evocó con pesar haber ignorado en una oportunidad a un hombre ebrio en la vía pública simplemente porque “quería caminar tranquilo”. También dejó reflexiones sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y anotaciones breves como la del 21 de julio de 2013: “El 13 de marzo me eligieron Papa”.

Tras el deceso de Francisco, el cardenal Fernández explicó que temía que el cuaderno quedara “olvidado en algún depósito”, por lo que gestionó y obtuvo finalmente la autorización del papa León XIV para dar a conocer al mundo los escritos más reservados del pontífice argentino.