Fragmentos del diario personal del papa Francisco salieron a la luz este martes y causaron fuerte impacto por la crudeza de sus confesiones espirituales y humanas. En las anotaciones recopiladas en el libro “El diario espiritual del papa Francisco” —presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, titular de la oficina doctrinal del Vaticano—, Jorge Bergoglio relató experiencias místicas y aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades: “Me miró con ojos llameantes”, escribió.
Publicaron el diario íntimo de Francisco con impactantes relatos sobre el diablo
El libro “El diario espiritual del papa Francisco”, presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández con autorización de León XIV, recopila escritos íntimos de Jorge Bergoglio entre 1992 y 2024.