El Departamento de Hidráulica presentó oficialmente el pronóstico de escurrimiento para el ciclo hídrico 2026-2027, el cual anticipa un incremento significativo en los caudales de los ríos San Juan y Jáchal, consolidando un escenario de recuperación tras varios años marcados por la escasez hídrica en la provincia.
El río San Juan traerá casi cuatro veces más agua que el ciclo anterior
El Departamento de Hidráulica presentó el pronóstico de escurrimiento para el ciclo 2026-2027 y anticipó un escenario de marcada recuperación frente a la sequía de los últimos años. Se estima un derrame de 2.700 hectómetros cúbicos para el río San Juan —3,7 veces más que la temporada pasada— y de 410 hm³ para el río Jáchal.