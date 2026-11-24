En el caso del río Jáchal, el pronóstico estima un derrame anual de 410 hm³, con valores posibles que oscilan entre los 307,8 y los 511,7 hm³. Esta marca representa el 128,1% de su promedio histórico y ratifica también una importante recomposición respecto de los ciclos precedentes.

Respecto del comportamiento estacional de los escurrimientos, diciembre aparecerá como el mes de mayor aporte en el río San Juan, con un caudal medio mensual pronosticado de 186 metros cúbicos por segundo (m³/s), seguido por enero con 163 m³/s y febrero con 134 m³/s. Por su parte, en el río Jáchal los mayores registros se concentrarán entre noviembre y enero: el pico está previsto para enero con un caudal medio mensual de 26 m³/s, mientras que para diciembre se calculan 24,1 m³/s y para noviembre, 23,24 m³/s.

Desde Hidráulica destacaron que el seguimiento continuo de los registros permitirá monitorear la evolución real de los caudales y contrastarla con las proyecciones a lo largo de la temporada. Asimismo, subrayaron que este pronóstico constituye una herramienta fundamental para la planificación y gestión del recurso hídrico provincial, permitiendo orientar con anticipación la toma de decisiones vinculadas con la distribución y administración del agua.