En la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Laura Vera, representante del Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres y referente de Amas de Casa del País, expuso un preocupante diagnóstico sobre el avance de la violencia de género en San Juan, donde se contabilizaron tres femicidios en apenas dos meses y al menos diez intentos de femicidio en lo que va del año.
Alertan por más intentos de femicidio en San Juan y convocan a marchar mañana
En la previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Laura Vera —integrante del Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres— advirtió sobre un alarmante recrudecimiento de los casos en San Juan.