Asimismo, cuestionó el funcionamiento de los mecanismos institucionales y judiciales. Por un lado, apuntó contra la falta de condenas ejemplares en casos de abusos sexuales hacia mujeres e infancias; por otro, reiteró el histórico reclamo para poner en marcha un observatorio provincial que genere estadísticas oficiales y reclamar el retorno de herramientas preventivas como la Educación Sexual Integral (ESI) y las jornadas escolares "Educar en Igualdad". También señaló que, dentro del Consejo Provincial, la Corte de Justicia es el único poder del Estado que mantiene una participación activa y sostenida.

Más allá de las falencias estatales, Vera puso el foco en la responsabilidad social y en la necesidad de frenar la naturalización y deshumanización frente a los hechos de violencia, recordando la crueldad de algunos comentarios en redes sociales tras recientes femicidios en la provincia.

Finalmente, como referente de Amas de Casa del País, confirmó que este miércoles 25 de noviembre desde las 18 se movilizarán en Plaza 25 de Mayo junto a la CTA, la Intersindical y distintas organizaciones sociales bajo la consigna "Contra el odio y la violencia, lucha y resistencia", para exigir medidas concretas de prevención, contención y justicia.