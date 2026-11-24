Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables este martes 24 de noviembre, según informó el reporte vial oficial. Sin embargo, debido a los pronósticos meteorológicos vigentes que anticipan cambios bruscos en las condiciones climáticas a lo largo de la jornada, el organismo solicitó a los conductores circular con extrema precaución.
Cómo están las rutas nacionales de San Juan ante el alerta por viento
Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran habilitadas al tránsito este martes 24 de noviembre, aunque las autoridades viales solicitaron circular con extrema precaución debido a los cambios bruscos previstos en el clima, con viento del sector sur y sudeste y ráfagas de hasta 50 km/h.