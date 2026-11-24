En ese sentido, se recomendó respetar estrictamente los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y atender a las indicaciones del personal vial y de seguridad apostado en los distintos tramos. Asimismo, se indicó que se mantendrá un monitoreo permanente para emitir nuevas actualizaciones sobre el estado de los caminos durante el transcurso del día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y los reportes locales, durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, con baja probabilidad de tormentas aisladas en las primeras horas (entre el 10% y el 40% en la madrugada, descendiendo al 10% durante la mañana) y temperaturas que rondarán entre los 19°C y 20°C.