Desde el arranque, el equipo conducido por Mauricio Del Cero salió decidido a buscar el triunfo ante su público para viajar con ventaja a territorio mendocino. Sin embargo, se topó con un rival sumamente ordenado que supo cerrar los caminos y complicar cada intento ofensivo del conjunto puyutano, logrando sostener el cero en su arco hasta el pitazo final.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, la noche estuvo atravesada por las polémicas y el malestar de los simpatizantes locales con el arbitraje de Franco Morón. El juez fue blanco de reiterados cuestionamientos durante el trámite y terminó retirándose del campo de juego en medio de los abucheos del público, en una jornada en la que el Víbora necesitaba marcar diferencias.