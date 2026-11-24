Sportivo Desamparados no pudo hacerse fuerte en casa y empató 0 a 0 frente a Pacífico de General Alvear, en el encuentro de ida de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El partido se disputó en el estadio El Serpentario y estuvo signado por la intensidad, la fricción constante y un clima caliente tanto dentro de la cancha como en las tribunas.
Desamparados empató sin goles ante Pacífico y definirá la serie en Mendoza
Sportivo Desamparados igualó 0 a 0 frente a Pacífico de General Alvear en el estadio El Serpentario, por el partido de ida de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur.