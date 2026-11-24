Más allá del volumen de ventas concretado en el predio, los artesanos y creadores destacaron el valor estratégico del evento para ampliar su alcance comercial, ya que les permitió cosechar una gran cantidad de contactos para futuros encargos y sumar nuevos clientes, incluso provenientes de fuera de la provincia.

En esta edición, los feriantes participantes no solo integran el Registro Provincial de Emprendedores Sociales, sino que además forman parte de las distintas instancias de la segunda edición del programa de capacitación y mentoreo Ideas Incubadora para el Desarrollo Emprendedor, orientado a la mejora y el fortalecimiento de sus proyectos productivos.