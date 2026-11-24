Como balance de las tres noches de feria en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, los emprendedores sociales convocados a través de la Dirección de Economía Social generaron un total de $10.923.360 en la venta de sus productos. La cifra resultó altamente positiva para el sector, consolidando a la celebración como uno de los canales de comercialización más efectivos del año si se contabilizan todas las ferias realizadas hasta el momento.
Los emprendedores sociales vendieron casi 11 millones de pesos en la FNS
Durante las tres noches de feria de la Fiesta Nacional del Sol 2026, los artesanos y creadores convocados por la Dirección de Economía Social alcanzaron ventas por $10.923.360. Además de consolidarse como uno de los canales comerciales más efectivos del año, el evento les permitió sumar contactos y futuros clientes incluso fuera de San Juan.