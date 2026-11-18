Marcelo Orrego encabezó este miércoles el acto formal de inauguración del Sitio Conmemorativo a los Caídos en la Guerra de Malvinas. La emotiva ceremonia contó con la presencia de veteranos de guerra, familiares de los combatientes y autoridades provinciales para habilitar oficialmente este espacio de memoria en el departamento Rivadavia.
Orrego encabezó la inauguración del monumento en Zonda a caídos en Malvinas
Con la presencia de veteranos y familiares, se habilitó el nuevo punto de homenaje que integra el renovado parque turístico y recreativo.