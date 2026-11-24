Maru Botan y dos versiones para elegir

Maru Botana fue una de las primeras figuras conocidas en poner en marcha su propuesta navideña de este año. Su pan dulce artesanal cuesta $60.000 la unidad y mantiene dos perfiles de sabor: uno con frutas secas y cáscaras de naranja y otro destinado a quienes prefieren el chocolate.

Las terminaciones también cambian según la variedad y pueden sumar glasé de limón o frangipane de almendras. La cocinera vuelve así a una receta que forma parte desde hace años de la oferta de sus locales y que apuesta especialmente por una masa húmeda y una elaboración artesanal.

Damián Betular: cuánto costó su última edición de pan dulce

El lanzamiento de Damián Betular suele estar entre los más esperados de diciembre. Por ahora, la tienda oficial de Betular Pâtisserie todavía no muestra un pan dulce correspondiente a la temporada 2026, por lo que no existe un precio actual que pueda darse como confirmado.

La referencia más cercana es la edición de 2025, cuando su pan dulce de 750 gramos costaba $56.000. Aquella versión se alejaba deliberadamente de la receta tradicional: llevaba masa de cacao, avellanas tostadas, naranja confitada y chocolate semiamargo, con un craquelin de cacao y avellanas en la superficie.

El producto formaba parte de una colección navideña inspirada en El Cascanueces, que incluía además chocolates, turrones, macarons y otras piezas de pastelería. Si Betular mantiene este año una propuesta de características similares, su nuevo precio será uno de los datos a seguir cuando llegue el lanzamiento 2026.

Donato de Santis y un panettone con raíz italiana

En el caso de Donato de Santis, la propuesta navideña se acerca naturalmente al panettone italiano. La última edición con precio público disponible corresponde también a 2025, cuando la pieza de 750 gramos se ofreció a $29.900 en Cucina Paradiso.

Su versión buscaba respetar el perfil clásico de este producto nacido en Italia, con una masa aireada y una combinación de frutos secos y frutas. A diferencia de algunas reinterpretaciones más cargadas de chocolate o rellenos, Donato mantuvo un estilo más cercano a la tradición milanesa.