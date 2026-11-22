“Primero lo que yo debo velar es por la seguridad de las personas”, sostuvo. También señaló que el pronóstico anticipaba que el momento de mayor intensidad del viento coincidiría con el horario central de la fiesta, por lo que se decidió suspender esa parte de la programación, mientras los espectáculos continuaron en los escenarios que estaban resguardados.

Más de 400 reuniones de negocios y 500 empresas

Uno de los puntos que más destacó el gobernador fue el crecimiento del Foro de Ideas, una propuesta que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol y que busca generar vínculos comerciales entre empresas, emprendedores e inversores.

Orrego comparó los resultados de las últimas ediciones y señaló que en 2024 se concretaron alrededor de 140 reuniones de negocios, mientras que en 2025 hubo entre 150 y 160. Este año, según detalló, se superaron las 400 reuniones, con la participación de más de 500 empresas.

“Se deben generar estos espacios, esos climas de negocio”, afirmó. En ese sentido, mencionó algunos de los productos sanjuaninos con potencial de comercialización, como pistachos, tomates industrializados, vinos, uvas de mesa y pasas.

El mandatario también vinculó esos encuentros con el crecimiento de las exportaciones provinciales. Aseguró que durante 2024 aumentaron un 66% en la comparación interanual y que, desde 2023 hasta la actualidad, se duplicaron.

El movimiento de público y el trabajo detrás de la fiesta

Consultado por la cantidad de visitantes de la tercera jornada, Orrego reconoció que todavía no tenía una cifra precisa, aunque describió el intenso movimiento que encontró durante su llegada al predio.

“Yo venía para acá, para el Bicentenario, y era muchísima la cantidad de gente que venía”, contó. También destacó el trabajo de los equipos de salud, Defensa Civil, Bomberos y la Policía de San Juan, además de quienes se encargan de la producción, la técnica, las boleterías y la organización de los distintos espacios.

El gobernador definió a la celebración como una fiesta hecha por sanjuaninos y para sanjuaninos, aunque remarcó la presencia de visitantes de otras provincias y países. Recordó que durante las primeras jornadas hubo personas de Chile, Paraguay y Perú, además de representantes diplomáticos y autoridades.

“La Fiesta Nacional del Sol nos representa, nos da identidad”, expresó. Sobre sus recorridas por los stands y los encuentros con los visitantes, contó que los saludos, abrazos y muestras de afecto del público son una fuente de energía para continuar con su gestión.

También destacó el acompañamiento de las empresas privadas. Según indicó, la organización recibió un 30% más de sponsors, lo que permitió financiar la presencia de artistas nacionales como Tan Biónica, Andrés Calamaro y Diego Torres.

El cuarteto y un homenaje a los héroes de Malvinas

En el tramo más distendido de la entrevista, Orrego habló de sus gustos musicales y reconoció que disfruta especialmente del cuarteto. Consultado por los artistas que se presentarían durante la última noche, mencionó a La Pepa Brizuela, Desakta2 y Ángela Leiva.

Sobre esta última, destacó que haya ganado espacio dentro del género y valoró que una mujer haya tomado protagonismo en un ambiente históricamente asociado a los cantantes hombres.

Antes de despedirse, el gobernador adelantó otro de los momentos que tendría la jornada: un homenaje a los veteranos y caídos de Malvinas en el escenario central.

“Hay que reconocerlo siempre”, expresó al explicar que la decisión de realizarlo durante la Fiesta Nacional del Sol busca que el reconocimiento no quede limitado al calendario del 2 de abril. Según anticipó, los sanjuaninos tendrían la oportunidad de brindarles un aplauso colectivo a quienes defendieron la soberanía argentina.

La cobertura de la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol se puede seguir a través de la programación de Canal 8.