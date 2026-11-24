“En Veladero entendemos que el éxito de nuestra operación también se mide por nuestra capacidad de generar oportunidades de crecimiento en las comunidades donde operamos. La Fiesta Nacional del Sol nos permitió dar visibilidad al talento, la capacidad productiva y el potencial emprendedor de Iglesia y Jáchal. A través de iniciativas como el Programa Aceleración, buscamos fortalecer las economías locales, impulsar negocios competitivos y contribuir a un desarrollo que trascienda la actividad minera. Eso es, para nosotros, construir minería para un futuro más brillante”, expresó Yuri Sáenz.

En representación de Iglesia presentaron sus platos Estela Esquivel, de Logística Gastronómica (Las Flores); Viviana Isabel Montaño, de La Cremona (Tudcum); y Alfredo Roberto Díaz, de Productos Regionales Valle de Tudcum (Tudcum), acompañados por los emprendimientos Artesanías Quillá, Doña Carmela, VM Peluquería y Estética, Alpa Creaciones y Origen de Barro. Por Jáchal hicieron lo propio Julio César Vera, de Catering Verita; Patricia Inés Balmaceda García, de SUKA (Tamberías); y Anabella Giselle Fernández, de Delantal Rosa Jáchal, junto a ServInnAgro, Empanadas La Nona, Línea Blanca Luján, El Alfarero MC y LV Estilista Unisex.

Para Estela Esquivel, uno de los mayores logros de la actividad fue la articulación entre vecinos de ambos departamentos: “Nos unimos y acompañamos para llevar nuestras raíces culinarias al resto de la provincia”, subrayó.

La experiencia se desarrolló dentro del stand de Veladero, diseñado como un espacio abierto e interactivo bajo la temática Parque Triásico. Una estructura con forma de montaña integró un libro digital, un holograma y experiencias de realidad virtual para acercar a los visitantes la geología y el proceso productivo de la mina, sumando juegos y puntos de contacto con los equipos de Recursos Humanos y Abastecimiento para informar sobre oportunidades laborales y desarrollo de proveedores locales.