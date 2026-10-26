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Orrego puso en marcha el plan para construir 30 barrios con 2.240 viviendas

El Gobierno provincial comenzó a firmar los contratos con las empresas constructoras. El plan se desarrollará en terrenos del IPV, contempla cuatro barrios para gremios y prevé generar más de 4.500 puestos de trabajo.

El gobernador Marcelo Orrego anunció la construcción de 2.240 viviendas distribuidas en 30 barrios en distintos puntos de San Juan. Según informó a través de sus redes sociales, este lunes comenzó la firma de contratos con las empresas constructoras que estarán a cargo de las obras.

“En junio de este año mandé a Diputados un proyecto para financiar un plan de infraestructura que incluía, entre muchas otras, un importante plan de vivienda para nuestra provincia”, expresó el mandatario. Y agregó que la firma de los contratos representa un paso concreto para comenzar a ejecutar el proyecto.

Orrego destacó que el plan permitirá que más de 2.000 familias sanjuaninas puedan acceder a la casa propia y remarcó el impacto que tendrá en la actividad económica y el empleo local.

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De acuerdo con la información oficial, los 30 barrios se construirán en terrenos que ya pertenecían al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), lo que permitirá aprovechar tierras disponibles y agilizar el inicio de los trabajos.

Del total de los barrios proyectados, cuatro estarán destinados a gremios. Las viviendas de los restantes se adjudicarán a familias sanjuaninas mediante sorteo, de acuerdo con los mecanismos establecidos.

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La ejecución será gradual y planificada: las primeras obras comenzarán y luego se incorporarán los demás proyectos de manera progresiva. Además, se estima que la construcción generará más de 4.500 puestos de trabajo, principalmente en el sector de la construcción, con movimiento para proveedores, comercios y empresas locales.

De dónde saldrán los fondos

El plan habitacional se financiará con parte de los recursos obtenidos por San Juan a través de la emisión de un bono internacional realizada el pasado 24 de septiembre. La Provincia consiguió USD 600 millones, mediante un instrumento con vencimiento a nueve años.

Los fondos fueron destinados a fortalecer la infraestructura provincial, dentro de un programa que incluye obras de vivienda, entre otras iniciativas.

Con el inicio de la firma de contratos, el Gobierno provincial dio el primer paso para avanzar con un proyecto que busca ampliar la oferta habitacional y generar empleo en distintos departamentos.

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