El "cerebro primitivo" de Pity Álvarez: duro diagnóstico de un psiquiatra en el juicio

Respecto del momento del homicidio, De Marco afirmó que "es posible que la conciencia esté anulada" y que, bajo un estado de psicosis química, "él siente que se está defendiendo". En ese sentido, aseveró: "No hay error porque no hay conciencia".

Finalmente, remarcó que el músico carece de la posibilidad de dirigir sus actos y requiere dependencia afectiva y la supervisión permanente de un tercero.

¿Qué declaró la psicóloga Daiana Sinigoj?

Sinigoj evaluó al ex Intoxicados en 2022. Describió que "las actividades básicas y complejas no podía hacerlas solo", que "no podía bañarse solo" y que necesitaba asistencia para actividades complejas. También señaló una "indiferencia afectiva marcada".

Sobre el estado del artista durante las entrevistas, aseguró: "Se quedaba dormido. No lo podía entender. Le dabas 2 ó 3 opciones y se perdía, no podía elegir la mejor".

¿Qué planteó la defensa de "Pity" Álvarez?

El abogado Germán Francone, defensor de Álvarez junto a Javier Baños y Sebastián Queijeiro, cuestionó la validez del proceso penal. Señaló que el imputado permanece bajo "internación psiquiátrica forzosa ordenada por la justicia civil por considerarlo peligroso para sí y para terceros".

"Es como una falta de congruencia total que hoy se esté juzgando a una persona presuntamente incapaz frente a un tribunal oral con una expectativa de pena que puede ser demasiado grave", sostuvo.

Francone aclaró que la postura de la defensa no busca eludir el juzgamiento, sino garantizar las condiciones procesales básicas. "Nosotros no estamos pidiendo que no se juzgue a Álvarez, estamos pidiendo que primero se determine si está en condiciones de afrontar un juicio. En tal caso, si no lo está, en el momento que sí pueda afrontarlo, que se celebre el juicio nuevamente", expresó.

El Pity siguió la audiencia desde el centro de salud mental Colonial Solar, de Castelar, donde se encuentra internado por orden judicial. Allí estaban sus abogados defensores, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci.

Por su parte, declarará el próximo lunes ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro. Se anticipó que daría nombres de personas que también podrían ser incorporadas como testigos.