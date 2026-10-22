"San Juan somos todos": Orrego valoró el voto unánime en Diputados

La declaración se produjo minutos antes de que la Legislatura aprobara por unanimidad el proyecto, con 35 votos afirmativos. La iniciativa fue tratada sobre tablas durante la 11.ª sesión ordinaria.

Orrego también defendió el debate entre los distintos espacios como parte del funcionamiento democrático y sostuvo que cada partido tiene derecho a presentar sus propuestas de gobierno.

“Cuando se tenga que debatir por cuestiones que tengan que ver con definiciones en lo político, no está mal que cada uno muestre su programa de gobierno. A la gente le puede gustar más uno u otro. Eso es parte de la vida normal de la democracia”, señaló.

Sin embargo, remarcó que las diferencias no deberían desplazar los objetivos compartidos cuando están en juego los intereses de la provincia. “Lo que no podemos dejar nunca de lado es que San Juan es uno y el amor por nuestra gente es para siempre”, concluyó.

En qué consiste el financiamiento

La autorización legislativa permitirá al Gobierno provincial gestionar un préstamo de USD 160 millones de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. San Juan será la prestataria y la República Argentina actuará como garante.

El financiamiento se destinará al Programa de Conectividad para la Integración Regional de San Juan, que contempla la modernización de las secciones I y III de la Ruta Nacional 40, además de acciones de fortalecimiento institucional y otros gastos previstos en el contrato.

Con la aprobación unánime, el Gobierno provincial obtuvo el aval legislativo necesario para avanzar en las gestiones del financiamiento de una obra considerada estratégica para la conectividad vial de San Juan.