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Inclusión digital: más de 18.400 alumnos ya recibieron su computadora

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la distribución de más de 1.100 netbooks en Santa Lucía para alumnos de Primaria y Secundaria.

El programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” superó las 18.400 computadoras entregadas a estudiantes en lo que va de 2026. El nuevo avance se concretó este lunes en el departamento Santa Lucía, donde se distribuyeron 1.106 netbooks en un acto realizado en el club Estudiantil, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el intendente Juan José Orrego.

Durante el encuentro, el mandatario provincial remarcó el valor estratégico del plan: "Hoy, en San Juan, podemos decir claramente que la política educativa es una política transversal. Cuando asumimos, la provincia tenía indicadores muy bajos en comprensión lectora y matemática. En poco tiempo, avanzamos con programas para mejorar la calidad educativa e incorporar herramientas digitales".

Del total de equipos otorgados en Santa Lucía, 623 se destinaron a alumnos de quinto grado de escuelas primarias de gestión estatal y 483 a estudiantes de segundo año de secundaria.

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