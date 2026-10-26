Inclusión digital: más de 18.400 alumnos ya recibieron su computadora

Durante el encuentro, el mandatario provincial remarcó el valor estratégico del plan: "Hoy, en San Juan, podemos decir claramente que la política educativa es una política transversal. Cuando asumimos, la provincia tenía indicadores muy bajos en comprensión lectora y matemática. En poco tiempo, avanzamos con programas para mejorar la calidad educativa e incorporar herramientas digitales".

Del total de equipos otorgados en Santa Lucía, 623 se destinaron a alumnos de quinto grado de escuelas primarias de gestión estatal y 483 a estudiantes de segundo año de secundaria.