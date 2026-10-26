El programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” superó las 18.400 computadoras entregadas a estudiantes en lo que va de 2026. El nuevo avance se concretó este lunes en el departamento Santa Lucía, donde se distribuyeron 1.106 netbooks en un acto realizado en el club Estudiantil, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el intendente Juan José Orrego.
San Juan 8 > San Juan > alumnos
Inclusión digital: más de 18.400 alumnos ya recibieron su computadora
El gobernador Marcelo Orrego encabezó la distribución de más de 1.100 netbooks en Santa Lucía para alumnos de Primaria y Secundaria.