Orrego presentó el IRONMAN 2026 y vendrán deportistas de más de 40 países

Durante el acto, el primer mandatario dijo: “Esta competencia posiciona a San Juan en el epicentro del triatlón mundial y fortalece la reputación que hemos construido como anfitriones. Recibiremos atletas de 40 países que no solo vienen a competir, sino también a conocer nuestros recursos naturales, nuestra gastronomía, nuestra hotelería y, fundamentalmente, nuestra gente. Estos eventos nos permiten mostrarle al mundo lo que es San Juan y transmitir la experiencia de vivir nuestra provincia”.

Por otro lado, el IRONKIDS volverá a formar parte del itinerario de actividades. La propuesta está pensada para que los más chicos puedan disfrutar de una experiencia deportiva.

El encuentro se desarrollará el sábado 31 de octubre, en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza. La recaudación de las incripciones será destinada a FundaME.

Mientras que el 28 de octubre al 1 de noviembre, de 11 a 21 horas, el playón de estacionamiento del Teatro del Bicentenario funcionará como Centro de Exposición y Negocios. En esta oportunidad, empresas vinculadas a los sectores de alimentos y bebidas podrán mostrar y promover la producción local y la oferta exportable de la provincia, destacó el comunicado oficial.