Orrego entregó casi 1.400 computadoras a estudiantes de Chimbas, Zonda y Ullum

La distribución alcanzó a 1.131 alumnos de quinto grado de primaria del departamento Chimbas, 151 estudiantes de segundo año de secundaria de Zonda y 110 jóvenes del mismo nivel pertenecientes a Ullum. Con este despliegue, el programa impulsado por el Ejecutivo provincial a través de los ministerios de Educación y de Economía ya benefició a más de 15.400 personas durante el ciclo 2026, incluyendo la entrega de 3.000 equipos a docentes.

La iniciativa, cuya adquisición de equipamiento se realizó con la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), continúa articulándose con los programas pedagógicos provinciales. Según el cronograma oficial, las entregas proseguirán este viernes para alumnos de secundaria en Chimbas y Pocito, mientras que el lunes será el turno de los niveles primario y secundario en Santa Lucía.