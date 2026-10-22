El gobernador Marcelo Orrego, junto a la ministra de Educación, Silvia Fuentes, lideró una nueva entrega de computadoras en el estadio Aldo Cantoni. En esta oportunidad, un total de 1.392 estudiantes de escuelas de gestión estatal de Chimbas, Zonda y Ullum recibieron notebooks para reforzar sus trayectorias escolares.
Orrego entregó casi 1.400 computadoras a estudiantes de Chimbas, Zonda y Ullum
El gobernador encabezó el acto en el estadio Aldo Cantoni en el marco del programa "Maestro de América, Cultivando el Futuro", que ya superó los 15.400 beneficiarios en la provincia.