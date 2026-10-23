Orrego entregó insumos y certificados del programa ATP

Asimismo, el gobernador remarcó su compromiso de cercanía con la gente y afirmó: "Yo no soy el político que más sabe, pero sí el que más aprendió a escuchar".

Por su parte, el ministro Fernández, resaltó que "este programa es mucho más que una política pública, forma parte de un sueño que se transformó en una idea que es propia del gobernador". Y agregó: "No hay lugar de San Juan que no haya recibido una capacitación de Aprender, Trabajar y Producir".

Un programa integral para desarrollarse

El programa Aprender, Trabajar y Producir es un plan gratuito del Gobierno de San Juan orientado a enseñar oficios tradicionales y nuevas tecnologías. En esta etapa se completaron 37 capacitaciones distribuidas en 11 departamentos. Gracias a este esfuerzo, 866 sanjuaninos obtuvieron su certificado de formación y se otorgaron 40 herramientas de trabajo para respaldar emprendimientos personales.

Los cursos incluyeron áreas como panadería, repostería, electricidad, soldadura, refrigeración, plomería y servicios en departamentos como Rawson, Chimbas, Pocito, Santa Lucía, Angaco, Albardón, San Martín, Rivadavia, Ullum, 25 de Mayo y Capital.

La propuesta busca responder a las necesidades concretas de los hogares y comercios locales, transformando el esfuerzo individual en un sustento permanente.