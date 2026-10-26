El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, junto a la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal, activó los protocolos provinciales para localizar a dos hombres que se encuentran desaparecidos desde este último fin de semana.
Piden colaboración para dar con el paradero de dos sanjuaninos
El programa provincial "San Juan Te Busca" emitió solicitudes oficiales para dar con Eduardo Guido Castro (55) y Alberto Evaristo Villafañe (75), ambos ausentes desde el pasado 25 de octubre.