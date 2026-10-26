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Piden colaboración para dar con el paradero de dos sanjuaninos

El programa provincial "San Juan Te Busca" emitió solicitudes oficiales para dar con Eduardo Guido Castro (55) y Alberto Evaristo Villafañe (75), ambos ausentes desde el pasado 25 de octubre.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, junto a la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal, activó los protocolos provinciales para localizar a dos hombres que se encuentran desaparecidos desde este último fin de semana.

1. Eduardo Guido Castro

  • Edad: 55 años.

  • Fecha de extravío: 25/10/2026.

  • Características físicas: Tez blanca, ojos marrones, contextura física robusta y 1,78 metros de altura. Posee cabello corto lacio entrecano, cara redonda, boca mediana y labios delgados.

  • Vestimenta y movilidad: Al momento de ausentarse vestía pantalón gris oscuro, remera azul francia y zapatillas grises. Salió a bordo de una bicicleta marca Tokyo rodado 29 de color gris con negro y letras naranjas.

2. Alberto Evaristo Villafañe

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  • Edad: 75 años.

  • Fecha de extravío: 25/10/2026.

  • Características físicas: Tez trigueña, ojos verdes, contextura física mediana y 1,73 metros de altura. Presenta cara angulada, nariz recta, boca mediana, labios delgados, sin barba y cabello lacio cano.

  • Vestimenta: Vestía pantalón de buzo de color negro, zapatillas marca Puma de color negro, buzo negro y un piluso de color azul.

Las autoridades solicitan a la comunidad que cualquier dato o información útil sobre el paradero de cualquiera de ellos sea comunicado de inmediato y de manera anónima a la línea de emergencias 911, o bien a la dependencia policial más cercana.

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