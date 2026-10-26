El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó que debido a una falla técnica en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el servicio de trámites se encuentra momentáneamente interrumpido.
Una falla técnica en el RENAPER afectó la emisión de DNI y pasaportes en San Juan
El Ministerio de Gobierno informó que el inconveniente técnico es a nivel nacional. Piden a los ciudadanos acercarse a la delegación más cercana para reprogramar los turnos.