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Una falla técnica en el RENAPER afectó la emisión de DNI y pasaportes en San Juan

El Ministerio de Gobierno informó que el inconveniente técnico es a nivel nacional. Piden a los ciudadanos acercarse a la delegación más cercana para reprogramar los turnos.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó que debido a una falla técnica en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el servicio de trámites se encuentra momentáneamente interrumpido.

La falla afecta de manera directa la emisión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes, una situación que impacta en el normal funcionamiento del sistema a nivel nacional.

Desde el organismo estatal indicaron que los ciudadanos que contaban con turnos asignados para estas gestiones pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana a su domicilio con el fin de reprogramar su atención o solicitar un nuevo turno.

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Asimismo, se solicitó a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio de Gobierno, donde se comunicará oportunamente la restitución del servicio y las novedades correspondientes. Desde la cartera provincial agradecieron la comprensión de los sanjuaninos ante este inconveniente ajeno a la provincia.

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