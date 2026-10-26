Una falla técnica en el RENAPER afectó la emisión de DNI y pasaportes en San Juan

La falla afecta de manera directa la emisión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y pasaportes, una situación que impacta en el normal funcionamiento del sistema a nivel nacional.

Desde el organismo estatal indicaron que los ciudadanos que contaban con turnos asignados para estas gestiones pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana a su domicilio con el fin de reprogramar su atención o solicitar un nuevo turno.