Robaron dos motos en Chimbas y las hallaron desguazadas en un descampado

En diálogo con sanjuan8.com, el damnificado, Oscar Venturini, relató el lamentable episodio: "Las robaron de mi casa. Reventaron el portón del garaje y se las llevaron a las 6 de la mañana. Yo cuando llegué no estaban e hice la denuncia de inmediato".

Las motocicletas sustraídas corresponden a una Zanella 200 cc y una Royal 350 cc. Tras la radicación de la denuncia, ambos rodados lograron ser localizados en un terreno baldío situado sobre calle Pueyrredón, dentro del mismo departamento.