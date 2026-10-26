Un violento robo afectó a un vecino del departamento Chimbas durante la madrugada del pasado domingo. Delincuentes violentaron el acceso a una vivienda ubicada en el barrio Santo Domingo y se llevaron dos motocicletas.
Robaron dos motos en Chimbas y las hallaron desguazadas en un descampado
El hecho ocurrió a las 6 de la mañana del domingo en el barrio Santo Domingo. La víctima, Oscar Venturini, radicó la denuncia y los vehículos de 200 cc y 350 cc aparecieron abandonados sobre calle Pueyrredón sin plásticos.