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Robaron dos motos en Chimbas y las hallaron desguazadas en un descampado

El hecho ocurrió a las 6 de la mañana del domingo en el barrio Santo Domingo. La víctima, Oscar Venturini, radicó la denuncia y los vehículos de 200 cc y 350 cc aparecieron abandonados sobre calle Pueyrredón sin plásticos.

Un violento robo afectó a un vecino del departamento Chimbas durante la madrugada del pasado domingo. Delincuentes violentaron el acceso a una vivienda ubicada en el barrio Santo Domingo y se llevaron dos motocicletas.

En diálogo con sanjuan8.com, el damnificado, Oscar Venturini, relató el lamentable episodio: "Las robaron de mi casa. Reventaron el portón del garaje y se las llevaron a las 6 de la mañana. Yo cuando llegué no estaban e hice la denuncia de inmediato".

Las motocicletas sustraídas corresponden a una Zanella 200 cc y una Royal 350 cc. Tras la radicación de la denuncia, ambos rodados lograron ser localizados en un terreno baldío situado sobre calle Pueyrredón, dentro del mismo departamento.

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Sin embargo, el hallazgo dejó un amargo panorama para el propietario. Según confirmó Venturini, los delincuentes desmantelaron las unidades antes de abandonarlas: "Aparecieron en el descampado, pero les falta todo el plástico", detalló la víctima.

Por el momento, las autoridades investigan el hecho para identificar y dar con el paradero de los responsables.

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