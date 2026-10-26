Luego del anuncio de la grilla de artistas nacionales que protagonizarán el escenario principal, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, valoró el impacto que tuvo la confirmación de la oferta musical y la respuesta de la gente.
Guido Romero: "Son artistas nacionales muy reclamados por el público"
El ministro de Turismo, Cultura y Deporte destacó la recepción de la grilla oficial. Confirmó que la entrada general mantendrá el valor del año anterior en respuesta a la situación económica y dio detalles sobre la venta de tickets.