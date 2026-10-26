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Guido Romero: "Son artistas nacionales muy reclamados por el público"

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte destacó la recepción de la grilla oficial. Confirmó que la entrada general mantendrá el valor del año anterior en respuesta a la situación económica y dio detalles sobre la venta de tickets.

Luego del anuncio de la grilla de artistas nacionales que protagonizarán el escenario principal, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, valoró el impacto que tuvo la confirmación de la oferta musical y la respuesta de la gente.

"Las repercusiones han sido muy positivas. Es una grilla potente con artistas que eran muy reclamados por la gente, logrando completar un abanico para todos los gustos musicales que será muy bien recibido por los sanjuaninos", expresó el funcionario en diálogo con PDP. En ese sentido, hizo especial hincapié en una de las bandas más esperadas: "Tan Biónica nos la vienen pidiendo desde la primera fiesta".

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En relación con el costo de las entradas para el predio ferial, Romero confirmó que se decidió mantener el mismo valor que en la edición 2025: "Se ha contemplado la crisis económica actual para que toda la familia pueda asistir", remarcó.

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