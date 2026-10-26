Guido Romero: "Son artistas nacionales muy reclamados por el público"

"Las repercusiones han sido muy positivas. Es una grilla potente con artistas que eran muy reclamados por la gente, logrando completar un abanico para todos los gustos musicales que será muy bien recibido por los sanjuaninos", expresó el funcionario en diálogo con PDP. En ese sentido, hizo especial hincapié en una de las bandas más esperadas: "Tan Biónica nos la vienen pidiendo desde la primera fiesta".

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