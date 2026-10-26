Qué descubrieron los científicos sobre horarios de las comidas y bacterias intestinales

Los investigadores también observaron en modelos animales que este mecanismo puede influir en el metabolismo y la acumulación de grasa, especialmente en dietas con muchas calorías. En cambio, en animales alimentados con dietas pobres en nutrientes, las bacterias estudiadas favorecieron el crecimiento y un mejor aprovechamiento de la energía disponible.

Aunque todavía se necesitan más investigaciones para determinar sus aplicaciones en seres humanos, el trabajo destaca la relación entre los horarios de alimentación, las bacterias intestinales y el funcionamiento del organismo.

La conclusión práctica es que mantener cierta regularidad al desayunar, almorzar y cenar podría ayudar a sincronizar la llegada de nutrientes con los procesos biológicos del cuerpo.