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Qué descubrieron los científicos sobre horarios de las comidas y bacterias intestinales

Una investigación detectó que ciertas bacterias intestinales responden a la llegada de alimentos y activan señales relacionadas con la absorción de nutrientes. El hallazgo destaca la importancia de la regularidad alimentaria.

Un estudio identificó cómo ciertas bacterias intestinales detectan la llegada de alimentos y envían señales que ayudan al organismo a absorber nutrientes. El hallazgo refuerza la importancia de mantener horarios regulares para comer.

Mantener horarios regulares para las comidas podría ser beneficioso para la salud intestinal y el metabolismo. Una investigación de la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, identificó un mecanismo por el cual determinadas bacterias del intestino utilizan los alimentos como referencia temporal y se comunican con las células intestinales.

El proceso comienza cuando estos microorganismos metabolizan el fitato, presente en alimentos como cereales, semillas y frutos secos. Durante esa actividad producen moléculas que activan señales vinculadas con los genes responsables de la absorción de nutrientes.

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Los investigadores también observaron en modelos animales que este mecanismo puede influir en el metabolismo y la acumulación de grasa, especialmente en dietas con muchas calorías. En cambio, en animales alimentados con dietas pobres en nutrientes, las bacterias estudiadas favorecieron el crecimiento y un mejor aprovechamiento de la energía disponible.

Aunque todavía se necesitan más investigaciones para determinar sus aplicaciones en seres humanos, el trabajo destaca la relación entre los horarios de alimentación, las bacterias intestinales y el funcionamiento del organismo.

La conclusión práctica es que mantener cierta regularidad al desayunar, almorzar y cenar podría ayudar a sincronizar la llegada de nutrientes con los procesos biológicos del cuerpo.

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