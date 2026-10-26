Un estudio identificó cómo ciertas bacterias intestinales detectan la llegada de alimentos y envían señales que ayudan al organismo a absorber nutrientes. El hallazgo refuerza la importancia de mantener horarios regulares para comer.
Qué descubrieron los científicos sobre horarios de las comidas y bacterias intestinales
Una investigación detectó que ciertas bacterias intestinales responden a la llegada de alimentos y activan señales relacionadas con la absorción de nutrientes. El hallazgo destaca la importancia de la regularidad alimentaria.