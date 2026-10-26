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Dos hermanos fueron detenidos tras amenazar a sus padres con una tumbera

Dos hermanos de 20 y 21 años fueron detenidos en el barrio El Molle, en Rawson, tras un episodio de violencia familiar. La policía secuestró un arma de fabricación casera.

Una discusión familiar por comida terminó con golpes, amenazas y dos hermanos detenidos en el barrio El Molle, en Rawson. Según la denuncia, el joven de 20 años amenazó a su padrastro con un arma de fabricación casera, mientras que su hermana, de 21, agredió a su madre y amenazó con prender fuego la vivienda.

El episodio se conoció cuando efectivos policiales llegaron al domicilio y encontraron a varias personas sobre la calzada. Allí entrevistaron a una mujer de 42 años, quien manifestó que sus hijos estaban agresivos dentro de la casa y autorizó el ingreso de los uniformados.

De acuerdo con su relato, la familia se encontraba preparando semitas para vender al día siguiente cuando llegaron los dos jóvenes y comenzaron a exigir comida. Ante la respuesta de la madre, quien les habría señalado que ya eran grandes para prepararse algo por su cuenta, el muchacho comenzó a golpear a su padrastro y lo persiguió hasta la calle.

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Una vez en la vía pública, el joven habría sacado una tumbera y amenazado al hombre. Cuando la mujer intentó intervenir para separarlos, su hija la tomó y comenzó a agredirla, mientras alentaba a su hermano y amenazaba con incendiar la casa.

Al ingresar a una habitación, los efectivos encontraron a ambos hermanos en un estado de exaltación, insultando al resto de los ocupantes. Los dos fueron aprehendidos y trasladados en móviles policiales.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron, junto a una cama, un arma casera confeccionada con dos piezas de caño cilíndrico de metal gris, una de ellas con una soldadura en uno de sus extremos y un hierro utilizado como percutor.

La causa quedó bajo intervención de la base acusatoria y un ayudante fiscal dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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