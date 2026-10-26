Una discusión familiar por comida terminó con golpes, amenazas y dos hermanos detenidos en el barrio El Molle, en Rawson. Según la denuncia, el joven de 20 años amenazó a su padrastro con un arma de fabricación casera, mientras que su hermana, de 21, agredió a su madre y amenazó con prender fuego la vivienda.
Dos hermanos fueron detenidos tras amenazar a sus padres con una tumbera
Dos hermanos de 20 y 21 años fueron detenidos en el barrio El Molle, en Rawson, tras un episodio de violencia familiar. La policía secuestró un arma de fabricación casera.