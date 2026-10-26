Dos hermanos fueron detenidos tras amenazar a sus padres con una tumbera

Una vez en la vía pública, el joven habría sacado una tumbera y amenazado al hombre. Cuando la mujer intentó intervenir para separarlos, su hija la tomó y comenzó a agredirla, mientras alentaba a su hermano y amenazaba con incendiar la casa.

Al ingresar a una habitación, los efectivos encontraron a ambos hermanos en un estado de exaltación, insultando al resto de los ocupantes. Los dos fueron aprehendidos y trasladados en móviles policiales.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron, junto a una cama, un arma casera confeccionada con dos piezas de caño cilíndrico de metal gris, una de ellas con una soldadura en uno de sus extremos y un hierro utilizado como percutor.

La causa quedó bajo intervención de la base acusatoria y un ayudante fiscal dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.