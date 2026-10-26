Este jueves 29 de octubre, Gemma Álvarez habría cumplido 35 años. Su familia y sus amigos la recordarán con un encuentro en Chimbas, en una fecha que debía ser de celebración y que estará atravesada por su ausencia y el reclamo de justicia por el femicidio que conmocionó a San Juan.
A tres meses del femicidio, homenajearán a Gemma en su cumpleaños
Sus seres queridos realizarán un encuentro este jueves en la plaza San Cayetano para recordar a la joven, asesinada el 30 de julio. La convocatoria también busca mantener vigente el pedido de justicia.