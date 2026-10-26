A tres meses del femicidio, homenajearán a Gemma en su cumpleaños

Gemma fue asesinada el 30 de julio de este año. Según la investigación, su expareja, Matías Exequiel Marín, la persiguió y la atacó con un arma blanca en la zona de La Costanera, en Chimbas. Después escapó, pero fue detenido horas más tarde en Villa Obrera.

Marín permanece detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, a la espera del juicio en su contra.

A casi tres meses del crimen, el cumpleaños de Gemma será una nueva oportunidad para que sus afectos se reúnan, recuerden a la joven y sostengan el pedido de justicia. La convocatoria busca que su historia siga presente más allá del dolor de su pérdida.