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A tres meses del femicidio, homenajearán a Gemma en su cumpleaños

Sus seres queridos realizarán un encuentro este jueves en la plaza San Cayetano para recordar a la joven, asesinada el 30 de julio. La convocatoria también busca mantener vigente el pedido de justicia.

Este jueves 29 de octubre, Gemma Álvarez habría cumplido 35 años. Su familia y sus amigos la recordarán con un encuentro en Chimbas, en una fecha que debía ser de celebración y que estará atravesada por su ausencia y el reclamo de justicia por el femicidio que conmocionó a San Juan.

Bajo la consigna “Gemma siempre presente”, la convocatoria será a las 18 en la plaza San Cayetano y estará abierta a quienes quieran acompañar a sus seres queridos. La propuesta es compartir recuerdos, homenajear su vida y mantener presente su historia.

Los organizadores invitaron a llevar mate y una vela para compartir durante la jornada. “Nos abrazamos en la memoria colectiva, el amor y la lucha por la justicia”, expresa uno de los mensajes difundidos para convocar al encuentro.

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Gemma fue asesinada el 30 de julio de este año. Según la investigación, su expareja, Matías Exequiel Marín, la persiguió y la atacó con un arma blanca en la zona de La Costanera, en Chimbas. Después escapó, pero fue detenido horas más tarde en Villa Obrera.

Marín permanece detenido con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, a la espera del juicio en su contra.

A casi tres meses del crimen, el cumpleaños de Gemma será una nueva oportunidad para que sus afectos se reúnan, recuerden a la joven y sostengan el pedido de justicia. La convocatoria busca que su historia siga presente más allá del dolor de su pérdida.

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