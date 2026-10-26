Cuándo reabrirá el paso a Chile y cómo están las condiciones en alta montaña

Las temperaturas en alta montaña

El frío se hace sentir en distintos puntos del corredor internacional durante la mañana de este lunes. En Uspallata se registran 3°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura es de -3°.

Más arriba, en Puente del Inca, el termómetro marca -6°, y en Las Cuevas llega a -7°. Estas temperaturas acompañan una jornada en la que el tránsito internacional continúa interrumpido.

El paso Pehuenche también está cerrado

El cierre no afecta únicamente al Sistema Integrado Cristo Redentor . Según el reporte recibido, el paso Pehuenche también permanece cerrado este lunes, por lo que ambos cruces internacionales de Mendoza se encuentran inhabilitados.

Ante este escenario, quienes tengan previsto viajar a Chile deberán consultar las comunicaciones oficiales antes de salir y evitar avanzar hacia los complejos fronterizos mientras continúe el cierre. La próxima actualización anunciada por las autoridades permitirá conocer si hay cambios en las condiciones de circulación y cuándo podría evaluarse una reapertura.