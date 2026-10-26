El paso a Chile permanece cerrado este lunes 26 de octubre por las condiciones climáticas en alta montaña. El Sistema Integrado Cristo Redentor continúa inhabilitado para todo tipo de vehículos, mientras las autoridades esperan una nueva actualización sobre el estado del corredor internacional.
Cuándo reabrirá el paso a Chile y cómo están las condiciones en alta montaña
El cierre alcanza a todo tipo de vehículos en el Sistema Integrado Cristo Redentor. El paso Pehuenche también permanece inhabilitado durante este lunes.