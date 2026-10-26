Lamine, Kane y todas las figuras que se llevaron premios en el Balón de Oro 2026

En la rama femenina, Vicky López, también del Barcelona, se quedó con el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo.

El delantero inglés del Bayern Múnich se destacó con 73 goles durante la temporada y fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia.

En el fútbol femenino, la mexicana Charlyn Corral convirtió 36 tantos con Pachuca y se convirtió en la primera representante de su país en recibir un premio durante la gala.

El Paris Saint-Germain fue elegido como el mejor club masculino después de conquistar la Ligue 1 y la Champions League, en cuya final venció al Arsenal.

El equipo dirigido por Luis Enrique repitió el reconocimiento obtenido en la edición anterior.

En la categoría femenina, el Barcelona Femení recibió el premio al mejor club tras ganar la liga española, la Copa de la Reina y la Champions League.

El Trofeo Yashin masculino quedó en manos de Unai Simón, mientras que Cata Coll fue distinguida en la categoría femenina por su rendimiento con el Barcelona.

Entre los entrenadores, Luis de la Fuente recibió el premio masculino después de conducir a España al título mundial de 2026.

Pere Romeu, técnico del Barcelona Femení, fue elegido el mejor entrenador del fútbol femenino.

Por su parte, Bukayo Saka recibió el Premio Sócrates por su compromiso social y su participación en iniciativas de ayuda comunitaria.

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