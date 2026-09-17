Orrego puso en duda las PASO y prepara su propio tablero para 2027

La definición, sin embargo, no implica todavía un cambio en las reglas electorales. El gobernador dejó claro que primero quiere conocer qué ocurrirá con la reforma política que se discute a nivel nacional y recién después avanzar con una propuesta propia para San Juan.

“Creo que hay que parar la pelota y ver qué es lo que sucede”, sostuvo.

La discusión no se limita al costo de las primarias. Detrás de la posible eliminación de las PASO aparece una cuestión central para el oficialismo: cómo ordenar las distintas expresiones políticas que integran su espacio de cara a 2027.

Orrego anticipó que, una vez conocido el escenario nacional, el Ejecutivo podría enviar un proyecto a la Legislatura. “Esperemos lo que pasa en la reforma política a nivel nacional y, por supuesto, inmediatamente nosotros vamos a llevar desde el Ejecutivo un proyecto”, señaló.

En ese debate podría aparecer también la discusión sobre las colectoras, un mecanismo que permitiría que distintos espacios presenten candidatos propios y, al mismo tiempo, adhieran a una candidatura común.

Para el oficialismo, un esquema de ese tipo podría servir como herramienta para contener dentro del mismo armado a sus distintos aliados —entre ellos, el bloquismo y otros partidos que forman parte de la coalición provincial— sin obligarlos necesariamente a competir en una interna.

Es una alternativa que, de avanzar, permitiría que diferentes expresiones electorales conserven su identidad en las boletas y que sus votos confluyan hacia una candidatura común. Por ahora, se trata de un escenario en discusión y no de una definición tomada por el Gobierno provincial.

El gobernador también buscó dejar en claro que cualquier modificación de las reglas electorales debería ser discutida con la oposición y los distintos bloques de la Legislatura.

“Entendemos y creemos que debería tener un consenso de todos los bloques”, afirmó. Y agregó: “Que se abra el debate está muy bien, que haya diálogo está muy bien y que cada uno pueda aportar lo mejor”.

La discusión, por lo tanto, recién comienza. Con las PASO en duda, una eventual reforma nacional como referencia y las distintas piezas del oficialismo mirando hacia 2027, la definición del sistema electoral puede convertirse en una de las primeras grandes discusiones políticas del próximo año electoral.

La normativa electoral sanjuanina actualmente establece el mecanismo de selección de candidaturas provinciales dentro de su Código Electoral.