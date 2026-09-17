Se filtró la supuesta invitación al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

De acuerdo con la información que difundió Méndez, el festejo se realizaría en Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, un lugar que ya había sido mencionado en versiones anteriores sobre la boda.

La fecha del 19 de diciembre también había trascendido previamente, aunque por el momento la pareja no difundió públicamente la invitación ni todos los detalles de la celebración.

Méndez también se detuvo en el significado que tendría el color azul dentro del concepto de la boda. “Es una flor azul que eligió Tini, es una peonía que viene de Asia”, contó, y explicó que representa “el amor, el afecto profundo, prosperidad, y un vínculo profundo”.

El periodista también volvió a mencionar la situación familiar que rodea a la cantante y aseguró que Tini habría tomado una decisión respecto de sus padres: “Les dijo a sus padres: ‘Ustedes no van a ser parte de esto’”.

“Son más de 300 invitados, una megafiesta. Lionel Messi ya tiene esta invitación en su celular”, expresó Gustavo para hacer mención a que el futbolista y amigo de la pareja será uno de los presentes en la boda.

Qué dijo Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo De Paul

A comienzos de agosto, la cantante realizó un posteo donde dio detalles de los preparativos de la boda.

“... y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió en un posteo de Instagram que fue acompañado de un video.

“Me caso”, se la escuchó decir en la filmación luego de mostrar el anillo de compromiso.

“Bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy superemocioanda porque aparte les quiero contar todo... El concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, dijo desde un avión rumbo a París.

El diseñador elegido es el francobelga Ludovic de Saint Sernin, quien confeccionará el look que la cantante usará en el gran día. Incluso, la novia ya viajó a París para conocer de cerca el trabajo del creador.

Aunque decidió mantener en secreto los detalles del diseño, Tini le adelantó a su pareja:“No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”, mientras avanzaba con los preparativos de la boda en la capital francesa.