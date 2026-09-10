El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno al cónsul honorario de Alemania con jurisdicción en la región del Nuevo Cuyo, Andreas Vollmer, quien realizó una visita de carácter protocolar para presentar sus saludos al mandatario provincial.
Orrego recibió al cónsul honorario de Alemania en San Juan
El gobernador recibió a Andreas Vollmer, en una visita protocolar en la que dialogaron sobre el desarrollo de San Juan y las oportunidades para fortalecer los vínculos y la cooperación entre la provincia y ese país.