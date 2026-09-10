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Orrego recibió al cónsul honorario de Alemania en San Juan

El gobernador recibió a Andreas Vollmer, en una visita protocolar en la que dialogaron sobre el desarrollo de San Juan y las oportunidades para fortalecer los vínculos y la cooperación entre la provincia y ese país.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno al cónsul honorario de Alemania con jurisdicción en la región del Nuevo Cuyo, Andreas Vollmer, quien realizó una visita de carácter protocolar para presentar sus saludos al mandatario provincial.

El encuentro contó también con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma. Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre la actualidad de San Juan, el desarrollo de la provincia y las posibilidades de continuar fortaleciendo los vínculos y la cooperación con Alemania.

Vollmer destacó la relación sostenida entre ambas partes y señaló que existe un diálogo frecuente con el Gobernador para intercambiar información sobre la realidad de San Juan y de Alemania.

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“Con el Gobernador tenemos un diálogo frecuente. Siempre nos ponemos al día sobre qué está pasando en San Juan y qué está pasando en Alemania, para ver cómo podemos hacer nuevos puentes entre la provincia de San Juan y Alemania. San Juan está pasando mucho, se está desarrollando muy bien y Alemania quiere acompañar eso de la mejor manera”.

En ese marco, el cónsul honorario hizo referencia al interés de empresas alemanas en las oportunidades vinculadas al desarrollo minero de San Juan. En particular, mencionó una reciente reunión con empresas de ese país para analizar una posible propuesta relacionada con el tren minero.

Finalmente, Vollmer resaltó la extensa trayectoria de los vínculos entre Alemania y la región de Cuyo y expresó su voluntad de continuar profundizando esa relación. “Tenemos una tradición muy larga acá en la región de Cuyo. Tenemos la representación de Alemania ya desde hace 139 años y siempre hemos trabajado juntos. Lo queremos continuar”, afirmó.

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