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Operaron con éxito a la policía herida y su bebé está fuera de peligro

Mariana Sol Jofré, de 29 años, fue operada con éxito este jueves para extraer el proyectil que recibió en la Comisaría 34ª. Según pudo confirmar este medio, ella y su bebé están fuera de peligro.

Mariana Sol Jofré, la agente de 29 años que recibió un disparo de un compañero dentro de la Comisaría 34ª de Rivadavia, fue operada con éxito este jueves por la tarde y evoluciona favorablemente. Según pudo confirmar este medio, el bebé que espera también se encuentra fuera de peligro.

La intervención quirúrgica se realizó en el Sanatorio CIMYN y estaba programada con el objetivo de retirar el proyectil que había quedado alojado en su cuerpo luego del disparo. Los especialistas pudieron concretar la extracción y, tras la cirugía, se informó que tanto la agente como su bebé se encuentran fuera de peligro.

Jofré cursa el sexto mes de embarazo y permanece bajo seguimiento médico luego del episodio ocurrido el pasado lunes, alrededor de las 10, dentro de la dependencia policial de La Bebida, donde se encontraba cumpliendo funciones como escribiente.

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Por el hecho fue detenido inicialmente su compañero, Cristián Exequiel Albarracín, quien este jueves tuvo su audiencia de formalización ante el juez Federico Rodríguez. La Fiscalía lo imputó por lesiones culposas y solicitó un plazo de ocho meses para continuar con la investigación.

Durante la audiencia se conocieron nuevos detalles de la secuencia que terminó con el disparo. Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, seis personas se encontraban dentro de la comisaría cuando ocurrió la detonación y Albarracín estaba detrás de Jofré.

Previamente, el efectivo había salido junto a un compañero, de apellido Castro, en el marco de un procedimiento. Al regresar a la dependencia, Castro le devolvió a Albarracín el arma reglamentaria que había utilizado. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la pistola había quedado cargada y Albarracín desconocía que tenía munición.

En esas circunstancias, mientras manipulaba el arma, se produjo la detonación y el proyectil impactó en la zona lumbar de Jofré.

La agente sufrió una herida de arma de fuego a corta distancia y una fractura en la apófisis transversal de la cuarta vértebra lumbar. Los informes médicos habían establecido inicialmente una incapacidad estimada en unos 35 días, aunque su evolución continuará siendo evaluada por los profesionales.

Ahora, mientras Jofré atraviesa la recuperación tras la cirugía, la investigación judicial seguirá adelante para determinar con precisión cómo se produjo el disparo y qué responsabilidades podrían corresponder.

La Fiscalía cuenta con testimonios de los efectivos que estaban presentes, peritajes sobre el arma, actas del procedimiento y registros de las cámaras de seguridad de la dependencia. Una de las grabaciones deberá además ser incorporada formalmente al expediente mediante la correspondiente cadena de custodia.

Albarracín, por su parte, recuperó la libertad tras la audiencia y deberá cumplir reglas de conducta durante los ocho meses fijados para la investigación, entre ellas presentarse una vez al mes en la Comisaría 15ª y no salir del país sin autorización judicial.

Mientras la causa intenta reconstruir qué ocurrió con el arma antes de la detonación, la evolución médica de Jofré y el estado de su bebé constituyen, por ahora, la noticia favorable dentro de un caso que continúa bajo investigación.

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