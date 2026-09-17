Operaron con éxito a la policía herida y su bebé está fuera de peligro

Por el hecho fue detenido inicialmente su compañero, Cristián Exequiel Albarracín, quien este jueves tuvo su audiencia de formalización ante el juez Federico Rodríguez. La Fiscalía lo imputó por lesiones culposas y solicitó un plazo de ocho meses para continuar con la investigación.

Durante la audiencia se conocieron nuevos detalles de la secuencia que terminó con el disparo. Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, seis personas se encontraban dentro de la comisaría cuando ocurrió la detonación y Albarracín estaba detrás de Jofré.

Previamente, el efectivo había salido junto a un compañero, de apellido Castro, en el marco de un procedimiento. Al regresar a la dependencia, Castro le devolvió a Albarracín el arma reglamentaria que había utilizado. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la pistola había quedado cargada y Albarracín desconocía que tenía munición.

En esas circunstancias, mientras manipulaba el arma, se produjo la detonación y el proyectil impactó en la zona lumbar de Jofré.

La agente sufrió una herida de arma de fuego a corta distancia y una fractura en la apófisis transversal de la cuarta vértebra lumbar. Los informes médicos habían establecido inicialmente una incapacidad estimada en unos 35 días, aunque su evolución continuará siendo evaluada por los profesionales.

Ahora, mientras Jofré atraviesa la recuperación tras la cirugía, la investigación judicial seguirá adelante para determinar con precisión cómo se produjo el disparo y qué responsabilidades podrían corresponder.

La Fiscalía cuenta con testimonios de los efectivos que estaban presentes, peritajes sobre el arma, actas del procedimiento y registros de las cámaras de seguridad de la dependencia. Una de las grabaciones deberá además ser incorporada formalmente al expediente mediante la correspondiente cadena de custodia.

Albarracín, por su parte, recuperó la libertad tras la audiencia y deberá cumplir reglas de conducta durante los ocho meses fijados para la investigación, entre ellas presentarse una vez al mes en la Comisaría 15ª y no salir del país sin autorización judicial.

Mientras la causa intenta reconstruir qué ocurrió con el arma antes de la detonación, la evolución médica de Jofré y el estado de su bebé constituyen, por ahora, la noticia favorable dentro de un caso que continúa bajo investigación.