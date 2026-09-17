En el marco de la investigación por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19), la Justicia de Menores definió la realización de la audiencia de indagatoria a la adolescente de 16 años imputada en el hecho. La medida fue solicitada de manera formal por la Fiscalía de la Niñez al presentar el dictamen escrito ante el Juzgado Penal Juvenil.
Hoy indagarán a la adolescente imputada por el crimen de su novio
El juez del Fuero Penal Juvenil, Dr. Jorge Toro, dispondrá la audiencia de indagatoria para la adolescente de 16 años tras el dictamen presentado por la Fiscalía de la Niñez.