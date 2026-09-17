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Hoy indagarán a la adolescente imputada por el crimen de su novio

El juez del Fuero Penal Juvenil, Dr. Jorge Toro, dispondrá la audiencia de indagatoria para la adolescente de 16 años tras el dictamen presentado por la Fiscalía de la Niñez.

En el marco de la investigación por la muerte de Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19), la Justicia de Menores definió la realización de la audiencia de indagatoria a la adolescente de 16 años imputada en el hecho. La medida fue solicitada de manera formal por la Fiscalía de la Niñez al presentar el dictamen escrito ante el Juzgado Penal Juvenil.

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El magistrado interviniente, Dr. Jorge Toro, receptó el legajo derivado de la UFI de Delitos Especiales y confirmó la competencia del fuero especializado para avanzar con la imputación por homicidio. Mientras que la UFI de Delitos Especiales mantendrá abiertas las líneas investigativas sobre probables encubrimientos o la participación de adultos, la causa centrada en la menor se tramitará formalmente bajo el procedimiento escrito que establece la Ley provincial 754-O.

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Durante la citación, la joven tendrá la oportunidad de declarar o abstenerse, asistida por su defensa técnica y en presencia de las autoridades de la niñez. Desde el Ministerio Público reconfirmaron la reserva estricta sobre el lugar de alojamiento y los detalles del trámite, acatando el principio del interés superior de la niñez y las garantías constitucionales del debido proceso.

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