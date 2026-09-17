Hoy indagarán a la adolescente imputada por el crimen de su novio

Durante la citación, la joven tendrá la oportunidad de declarar o abstenerse, asistida por su defensa técnica y en presencia de las autoridades de la niñez. Desde el Ministerio Público reconfirmaron la reserva estricta sobre el lugar de alojamiento y los detalles del trámite, acatando el principio del interés superior de la niñez y las garantías constitucionales del debido proceso.