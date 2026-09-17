En el marco de las aclaraciones sobre el funcionamiento del fuero penal juvenil, la Dra. Paula Carena, fiscal de Niñez y Adolescencia abordó la situación específica de las niñas y adolescentes mujeres involucradas en investigaciones judiciales. La magistrada recordó que el primer paso ante una aprehensión es la derivación al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde permanecen de forma provisoria hasta 48 horas a disposición de la Justicia.
Adaptarán espacios para el alojamiento de menores mujeres en San Juan
La fiscal de Niñez y Adolescencia Paula Carena explicó que, a diferencia de los varones que cuentan con el instituto Nazario Benavidez, el Ejecutivo trabaja en la adaptación de espacios aptos para niñas y adolescentes.