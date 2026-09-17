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Adaptarán espacios para el alojamiento de menores mujeres en San Juan

La fiscal de Niñez y Adolescencia Paula Carena explicó que, a diferencia de los varones que cuentan con el instituto Nazario Benavidez, el Ejecutivo trabaja en la adaptación de espacios aptos para niñas y adolescentes.

En el marco de las aclaraciones sobre el funcionamiento del fuero penal juvenil, la Dra. Paula Carena, fiscal de Niñez y Adolescencia abordó la situación específica de las niñas y adolescentes mujeres involucradas en investigaciones judiciales. La magistrada recordó que el primer paso ante una aprehensión es la derivación al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde permanecen de forma provisoria hasta 48 horas a disposición de la Justicia.

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Respecto al alojamiento posterior, se presenta una clara diferencia de infraestructura. Mientras que los varones cuentan con el instituto Nazario Benavidez, en el caso de las mujeres no se dispone de ese mismo predio. Frente a esto, desde el Poder Ejecutivo se informó que se encuentra en desarrollo la adaptación de nuevos espacios para brindarles un abordaje adecuado, garantizando el menor impacto posible en sus vidas.

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La funcionaria enfatizó que bajo ninguna circunstancia las menores pueden ser alojadas en comisarías comunes junto a adultos, conforme a los tratados internacionales y las leyes locales vigentes. Como alternativa, la legislación habilita al juez a otorgar la prisión domiciliaria, previa evaluación del entorno familiar para asegurar que se garanticen sus derechos a la salud, educación y seguimiento socioeducativo.

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