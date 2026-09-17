Adaptarán espacios para el alojamiento de menores mujeres en San Juan

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Respecto al alojamiento posterior, se presenta una clara diferencia de infraestructura. Mientras que los varones cuentan con el instituto Nazario Benavidez, en el caso de las mujeres no se dispone de ese mismo predio. Frente a esto, desde el Poder Ejecutivo se informó que se encuentra en desarrollo la adaptación de nuevos espacios para brindarles un abordaje adecuado, garantizando el menor impacto posible en sus vidas.