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Orrego encabezó la entrega de computadoras para 2.500 estudiantes de Capital

El acto se realizó en Capital en el marco del programa "Maestro de América". Durante la semana se entregarán equipos en ocho departamentos para primaria y secundaria.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes la entrega de computadoras a más de 2.500 estudiantes de segundo año de escuelas secundarias orientadas y técnicas de gestión estatal de Capital, en el marco de la continuidad del programa provincial "Maestro de América, Cultivando el Futuro".

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones y del Centro Cultural Conte Grand. Acompañaron al mandatario la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario de Modernización y Transformación del Estado, Fabricio Echegaray; y la intendenta de Capital, Susana Laciar.

Alcance del operativo y despliegue departamental

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La jornada en Capital dio inicio a un operativo semanal que abarcará a alumnos de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria de establecimientos estatales de ocho departamentos: Capital, Albardón, Angaco, San Martín, 9 de Julio, Caucete, Zonda y Ullum.

Con las 25.000 computadoras otorgadas durante 2025 y las más de 20.000 proyectadas para el ciclo actual, el programa alcanzará la cobertura total de la matrícula estatal en quinto y sexto grado de primaria, así como en primero y segundo año de secundaria.

Integración tecnológica y modernización educativa

La distribución de los equipos se realiza mediante un proceso de adquisición gestionado junto a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y se articula con otras herramientas del sistema educativo provincial:

  • Plataforma digital: integración con el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa (EDUGE).

  • Alfabetización: apoyo al Plan Provincial "Comprendo y Aprendo", enfocado en la comprensión lectora y la alfabetización digital.

  • Modernización institucional: fortalecimiento de las trayectorias escolares y la capacitación docente en nuevas tecnologías.

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