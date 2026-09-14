Orrego encabezó la entrega de computadoras para 2.500 estudiantes de Capital

La jornada en Capital dio inicio a un operativo semanal que abarcará a alumnos de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria de establecimientos estatales de ocho departamentos: Capital, Albardón, Angaco, San Martín, 9 de Julio, Caucete, Zonda y Ullum.

Con las 25.000 computadoras otorgadas durante 2025 y las más de 20.000 proyectadas para el ciclo actual, el programa alcanzará la cobertura total de la matrícula estatal en quinto y sexto grado de primaria, así como en primero y segundo año de secundaria.

Integración tecnológica y modernización educativa

La distribución de los equipos se realiza mediante un proceso de adquisición gestionado junto a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y se articula con otras herramientas del sistema educativo provincial: