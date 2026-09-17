El mensaje de Messi para los atletas argentinos en los Sudamericanos

El contexto del capitán y su pasado olímpico

El saludo del delantero se produjo un día después de alcanzar la cifra de 100 goles con la camiseta del Inter Miami. El rosarino logró la marca histórica durante la victoria por 2-0 frente a Cruz Azul en la definición de la Campeones Cup.

La cercanía de Messi con el evento multideportivo tiene como antecedente su propia trayectoria en el alto rendimiento. El capitán argentino formó parte de la Selección que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Por este motivo, su mensaje guardó una significación particular para los atletas locales que aspiran a seguir ese mismo camino en el ciclo olímpico.

La presencia a la distancia del astro sirvió de estímulo para los deportistas que continúan en competencia en el territorio santafesino. Diversos representantes compiten en las distintas disciplinas de los Juegos Suramericanos con la premisa de subir al podio.