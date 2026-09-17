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El mensaje de Messi para los atletas argentinos en los Sudamericanos

El capitán de la selección argentina felicitó a la delegación nacional con un mensaje en video.

La delegación argentina en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 recibió un mensaje de apoyo por parte de Lionel Messi desde Estados Unidos. El capitán albiceleste destinó unas palabras a los deportistas nacionales en medio del desarrollo de las competencias continentales.

Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron, felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medallas, desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Les deseo todo lo mejor, les mando un abrazo grande y que estén bien”, expresó el rosarino en su saludo audiovisual.

El gesto del futbolista fue valorado por los integrantes de la representación nacional en la provincia de Santa Fe, donde los competidores buscan obtener preseas y buenas marcas para el país.

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El contexto del capitán y su pasado olímpico

El saludo del delantero se produjo un día después de alcanzar la cifra de 100 goles con la camiseta del Inter Miami. El rosarino logró la marca histórica durante la victoria por 2-0 frente a Cruz Azul en la definición de la Campeones Cup.

La cercanía de Messi con el evento multideportivo tiene como antecedente su propia trayectoria en el alto rendimiento. El capitán argentino formó parte de la Selección que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Por este motivo, su mensaje guardó una significación particular para los atletas locales que aspiran a seguir ese mismo camino en el ciclo olímpico.

La presencia a la distancia del astro sirvió de estímulo para los deportistas que continúan en competencia en el territorio santafesino. Diversos representantes compiten en las distintas disciplinas de los Juegos Suramericanos con la premisa de subir al podio.

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