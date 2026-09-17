El mapa de los vehículos robados en San Juan según la Policía

El relevamiento también permite observar cómo fue evolucionando la cantidad de secuestros mes a mes. Enero terminó con 16 vehículos recuperados; febrero, con 10; marzo, con 9; y abril fue el período con mayor cantidad, con 19 rodados.

En mayo se recuperaron 6 vehículos, en junio 9, mientras que julio cerró con 8 motos. En agosto fueron 14 los rodados secuestrados y septiembre sumó otros 11, de acuerdo con los datos aportados por la Policía.

El promedio durante el período analizado fue de 11,3 vehículos recuperados por mes.

Según explicó la Policía, la Sección Sustracción Automotores y Autopartes está integrada por 13 efectivos y se encuentra a cargo del subcomisario Roberto Mercado. Tres de sus integrantes son peritos certificados en verificación automotor.

El trabajo se realiza de manera coordinada con la División Delitos y las distintas Brigadas de Investigaciones. Una de las características del área es que sus efectivos realizan tareas operativas y de investigación, muchas veces de manera encubierta.

La sección mantiene información actualizada sobre los vehículos que tienen pedido de secuestro vigente y utiliza el SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, para verificar datos vinculados con personas y rodados.

La investigación también incorpora el análisis de imágenes. Los efectivos revisan registros de cámaras de comercios, viviendas particulares y del CISEM para intentar reconstruir movimientos de vehículos y detectar posibles recorridos vinculados con hechos delictivos.

Las estadísticas oficiales de la Policía también señalan diferencias entre los departamentos.

Capital y Rivadavia aparecen como los sectores con mayor cantidad de robos y hechos ilícitos relacionados con vehículos, mientras que Sarmiento, particularmente la zona de Media Agua, concentra la mayor cantidad de secuestros de este tipo, según el relevamiento policial.

El dato de las motos es uno de los aspectos más marcados del balance. Las 78 recuperadas durante el período representan más de tres cuartas partes del total, muy por encima de los autos y las camionetas.

De esta manera, el balance de la Policía muestra que detrás de los 102 vehículos recuperados en lo que va de 2026 existe un trabajo que combina investigación de calle, verificación de documentación y numeraciones, análisis de cámaras, cruces de información y procedimientos judiciales.

La estadística corresponde al relevamiento realizado por la propia Policía de San Juan y refleja los vehículos recuperados por esa sección entre enero y septiembre de este año.