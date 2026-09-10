El programa Te Veo Bien llegó este jueves a San Martín con una nueva jornada de atención y asistencia visual. En la Unión Vecinal Barrio Pie de Palo se entregaron 1.050 pares de anteojos a 863 vecinos de distintas edades, destinados a mejorar la visión de cerca y de lejos.
Orrego entregó más de mil anteojos en San Martín y destacó el acceso a la salud visual
El programa Te Veo Bien entregó 1.050 pares de anteojos a 863 vecinos de San Martín. La iniciativa incluye controles visuales y busca facilitar el acceso a la salud visual.