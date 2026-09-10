Orrego entregó más de mil anteojos en San Martín y destacó el acceso a la salud visual

La actividad fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y la diputada nacional Nancy Picón, entre otras autoridades.

La iniciativa contempla controles visuales, la toma de parámetros necesarios para determinar la corrección óptica y la posibilidad de que cada beneficiario elija el armazón de sus anteojos. El objetivo es facilitar el acceso a una atención que puede tener impacto tanto en el aprendizaje de los chicos como en las actividades cotidianas de los adultos.