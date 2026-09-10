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Orrego entregó más de mil anteojos en San Martín y destacó el acceso a la salud visual

El programa Te Veo Bien entregó 1.050 pares de anteojos a 863 vecinos de San Martín. La iniciativa incluye controles visuales y busca facilitar el acceso a la salud visual.

El programa Te Veo Bien llegó este jueves a San Martín con una nueva jornada de atención y asistencia visual. En la Unión Vecinal Barrio Pie de Palo se entregaron 1.050 pares de anteojos a 863 vecinos de distintas edades, destinados a mejorar la visión de cerca y de lejos.

La actividad fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y la diputada nacional Nancy Picón, entre otras autoridades.

La iniciativa contempla controles visuales, la toma de parámetros necesarios para determinar la corrección óptica y la posibilidad de que cada beneficiario elija el armazón de sus anteojos. El objetivo es facilitar el acceso a una atención que puede tener impacto tanto en el aprendizaje de los chicos como en las actividades cotidianas de los adultos.

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Durante la jornada, Orrego puso el foco en la presencia del Estado y en la necesidad de acercar este tipo de prestaciones a distintos departamentos. También remarcó la importancia de que los problemas de visión no se conviertan en una barrera para estudiar, trabajar o desenvolverse diariamente.

El operativo forma parte de una estrategia itinerante que ya pasó por Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito, 9 de Julio y Jáchal. Además de los anteojos, el área de Asistencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano gestiona otras necesidades, como audífonos, sillas de ruedas, andadores y muletas, además de operaciones y traslados para recibir atención médica fuera de la provincia.

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