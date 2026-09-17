Bullrich apuntó contra la falta de coordinación del Gobierno por discapacidad

El malestar se profundizó porque, según información publicada por Infobae, ni los diputados de LLA ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, conocían el contenido de ese capítulo antes de su ingreso al Congreso. Fuentes del oficialismo atribuyeron la descoordinación al Ministerio de Salud y a la Secretaría de Legal y Técnica.

Bullrich reconoció que esa situación deja expuestos a los legisladores que deben defender el proyecto frente a sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, afirmó.

Qué plantea el capítulo que generó el conflicto

El Capítulo VI del Presupuesto 2027, compuesto por los artículos 36 a 41, propone modificaciones permanentes sobre distintas normas vinculadas al sistema de discapacidad.

Entre los cambios aparece la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 y de la Ley 24.901, que desde 1997 establece el sistema de prestaciones básicas de atención integral. El proyecto también plantea modificar el funcionamiento del Nomenclador de Prestaciones Básicas, eliminando los valores universales de referencia para las prestaciones.

El texto también modifica el esquema de pensiones por invalidez laboral y establece cambios sobre la compatibilidad entre ese beneficio y el empleo registrado o el monotributo.

La incorporación de estos artículos generó cuestionamientos de distintos sectores y, al mismo tiempo, abrió una negociación dentro del propio Congreso. Desde el oficialismo reconocieron que el capítulo no tendría posibilidades de ser aprobado tal como fue enviado y que se trabaja en una propuesta alternativa con bloques aliados.

La advertencia de Bullrich

La senadora evitó responsabilizar directamente a un funcionario en particular, incluso cuando fue consultada sobre el rol del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, cuya cartera envió el proyecto.

“No lo sé. No quiero ponerlo en cabeza de nadie, pero lo que digo es que acá hay un error no forzado. Y el error no forzado te puede hacer perder el partido”, respondió. Bullrich también reclamó que la mesa política del Gobierno tenga un funcionamiento más efectivo y que las decisiones sean discutidas antes de llegar al Congreso.

“La mesa política es para evaluar cómo caen en las cámaras los proyectos, qué es viable y qué no”, explicó.

El episodio vuelve a mostrar que la discusión del Presupuesto 2027 no pasa solamente por los números fiscales. La negociación política con los aliados y la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno también quedaron en el centro de la escena, especialmente ante un capítulo que el propio oficialismo ya anticipó que deberá ser modificado para avanzar en el Congreso.