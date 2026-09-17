La Selección Argentina de vóley consiguió este jueves una nueva victoria en el Sudamericano que se disputa en Río de Janeiro. Fue 3-0 ante Chile, en un partido que tuvo un primer set muy disputado y que luego mostró a la Albiceleste imponiendo su juego.
Argentina no dejó dudas ante Chile y Armoa volvió a destacarse
La Selección se impuso 3-0 con parciales de 28-26, 25-19 y 25-17 en Río de Janeiro. El sanjuanino Manuel Armoa fue el máximo anotador del partido con 17 puntos. El equipo dirigido por Horacio Dileo enfrentará a Bolivia este sábado.