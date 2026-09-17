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Argentina no dejó dudas ante Chile y Armoa volvió a destacarse

La Selección se impuso 3-0 con parciales de 28-26, 25-19 y 25-17 en Río de Janeiro. El sanjuanino Manuel Armoa fue el máximo anotador del partido con 17 puntos. El equipo dirigido por Horacio Dileo enfrentará a Bolivia este sábado.

La Selección Argentina de vóley consiguió este jueves una nueva victoria en el Sudamericano que se disputa en Río de Janeiro. Fue 3-0 ante Chile, en un partido que tuvo un primer set muy disputado y que luego mostró a la Albiceleste imponiendo su juego.

El sanjuanino Manuel Armoa tuvo otra actuación destacada y terminó como el máximo anotador del encuentro, con 17 puntos. Argentina se quedó con los parciales por 28-26, 25-19 y 25-17.

El comienzo fue complicado para el equipo de Horacio Dileo. Chile tomó rápidamente ventaja de 7-3 y, después del empate argentino en 10, volvió a escaparse hasta quedar 24-20 arriba. Cuando parecía que el set se encaminaba para los trasandinos, Argentina reaccionó con tres bloqueos consecutivos de Gallego, pasó al frente 25-24 y terminó cerrándolo 28-26 con un punto de bloqueo de Armoa.

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El segundo parcial volvió a encontrar a Chile arriba, esta vez 11-8. Argentina ajustó su juego, igualó en 13 y pasó al frente 15-14. El bloqueo volvió a ser determinante y, con dos aces de Díaz durante una buena rotación, la Selección consiguió una diferencia de 22-16. Finalmente, un error rival le permitió quedarse con el set por 25-19.

Ya en el tercero, Argentina mostró otra cara desde el comienzo. El saque y el bloqueo le permitieron tomar una ventaja de 7-3 y, a partir de allí, manejó el desarrollo con mayor comodidad. Llegó a la definición 22-15 arriba y cerró el partido 25-17 después de un error de saque de Chile.

Con este triunfo, Argentina continúa su camino en el Sudamericano y volverá a jugar este sábado desde las 14 frente a Bolivia.

Argentina

Sánchez (-), Gómez (8), Loser (11), Gallego (11), Armoa (17), Martínez (7) y Massimino (L). Ingresaron De Cecco (-), Kukartsev (3) y Díaz (2).

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