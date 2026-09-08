Durante su exposición, Orrego planteó que San Juan tiene una oportunidad concreta ante el cambio de paradigma energético mundial y sostuvo que la provincia puede ser protagonista en tres grandes desafíos: la conectividad y la inteligencia artificial, la transición energética y el desarrollo de energías limpias.Orrego llevó el potencial minero de San Juan a un foro internacional y puso una meta sobre la mesa

En ese contexto, destacó especialmente el papel del cobre y el litio. Señaló que el cobre es estratégico para la transición energética y la electromovilidad y remarcó que, de los 10 grandes proyectos vinculados a estos minerales que se encuentran en Argentina, seis están ubicados en San Juan, varios de ellos en una etapa avanzada de desarrollo.

Las condiciones para atraer inversiones

El gobernador también destacó los cambios en el escenario económico nacional y las herramientas que, según sostuvo, permiten mejorar las condiciones para el desembarco de inversiones. Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la seguridad fiscal y jurídica, la eliminación del cepo y los cambios vinculados a la Ley de Glaciares.

En paralelo, Orrego destacó el trabajo que lleva adelante la provincia para facilitar la llegada de capitales y generar un vínculo más ágil con el sector privado.

“Nosotros en San Juan generamos clima de negocio”, sostuvo el gobernador, y remarcó que la administración provincial debe ser eficiente y acelerar los plazos sin dejar de cumplir con los controles necesarios.

Para Orrego, el objetivo final de este proceso no está solamente en captar inversiones sino en transformarlas en empleo y desarrollo para los sanjuaninos. En ese sentido, señaló que la provincia cuenta con oportunidades de inversión por más de 30.000 millones de dólares.

Infraestructura y financiamiento

Durante su presentación, el gobernador también mencionó distintas herramientas de financiamiento destinadas a acompañar el crecimiento productivo.

Entre ellas destacó un acuerdo estratégico no reembolsable de 250 millones de dólares con la empresa minera Vicuña, destinado al desarrollo de infraestructura y al fortalecimiento de distintas industrias sanjuaninas.

Además, hizo referencia a la reciente presentación internacional del bono provincial, una herramienta que, según explicó, permitirá generar condiciones para acompañar tanto al sector minero como al eje agroindustrial.

El foro cerró con la participación de los cancilleres de Argentina e Italia, Pablo Quirno y Antonio Tajani, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Durante el encuentro se destacó el interés de empresas italianas por ampliar sus vínculos comerciales y de inversión con la Argentina.

Para San Juan, el escenario planteado en el foro vuelve a poner a la minería en el centro de la estrategia provincial, pero con un desafío adicional: que el crecimiento de los grandes proyectos se traduzca también en más empleo, infraestructura y participación de las empresas locales.