Orrego inauguró la repavimentación y luces LED en avenida Libertador

Durante el acto, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; la intendenta de la Capital, Susana Laciar; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; y la diputada nacional Nancy Picón. Las autoridades destacaron el impacto directo que la obra tendrá en la seguridad vial de los miles de vehículos particulares y del transporte público que transitan a diario por esta arteria comercial e institucional.

Detalles técnicos de la transformación vial

Los trabajos, iniciados en marzo de 2025, comprendieron la recuperación profunda de 3,25 kilómetros de calzada en ambas manos de circulación. La intervención requirió la demolición de placas de hormigón deterioradas, relleno de zonas inestables y la aplicación de una primera capa de arena asfáltica de 2,5 cm de grosor. Para garantizar la durabilidad del pavimento frente al tránsito pesado, se colocó una membrana antirreflejo de fisuras previa al vertido de la capa definitiva de concreto asfáltico de entre 5 y 6 cm de espesor.