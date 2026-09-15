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Orrego inauguró la repavimentación y luces LED en avenida Libertador

La obra abarca 3,25 kilómetros entre Las Heras y Santa María de Oro. Incluyó una membrana antirreflejo de fisuras, nuevo asfalto de 6 cm, iluminación LED en el boulevard central y riego por goteo.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes por la tarde el acto de inauguración de la repavimentación integral y modernización del alumbrado público en un tramo estratégico de la avenida Libertador General San Martín. La ceremonia se llevó a cabo en la intersección con calle Las Heras, punto clave de circulación que conecta la Capital con los departamentos del Gran San Juan.

Durante el acto, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; la intendenta de la Capital, Susana Laciar; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; y la diputada nacional Nancy Picón. Las autoridades destacaron el impacto directo que la obra tendrá en la seguridad vial de los miles de vehículos particulares y del transporte público que transitan a diario por esta arteria comercial e institucional.

Detalles técnicos de la transformación vial

Los trabajos, iniciados en marzo de 2025, comprendieron la recuperación profunda de 3,25 kilómetros de calzada en ambas manos de circulación. La intervención requirió la demolición de placas de hormigón deterioradas, relleno de zonas inestables y la aplicación de una primera capa de arena asfáltica de 2,5 cm de grosor. Para garantizar la durabilidad del pavimento frente al tránsito pesado, se colocó una membrana antirreflejo de fisuras previa al vertido de la capa definitiva de concreto asfáltico de entre 5 y 6 cm de espesor.

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Nueva iluminación LED y demarcación vial

El plan de alumbrado nocturno abarcó 4,3 kilómetros ejecutados en dos etapas consecutivas con fondos provinciales. En total, se instalaron 157 luminarias viales y 269 postes LED tipo bolardo en el espacio central. Asimismo, se incorporó un sistema de riego por goteo para proteger el arbolado urbano y se pintaron sendas peatonales con fondo rojo en cruces semaforizados, acompañadas de cuadrículas amarillas en esquinas clave para evitar el bloqueo del tránsito transversal.

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