El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes por la tarde el acto de inauguración de la repavimentación integral y modernización del alumbrado público en un tramo estratégico de la avenida Libertador General San Martín. La ceremonia se llevó a cabo en la intersección con calle Las Heras, punto clave de circulación que conecta la Capital con los departamentos del Gran San Juan.
Orrego inauguró la repavimentación y luces LED en avenida Libertador
La obra abarca 3,25 kilómetros entre Las Heras y Santa María de Oro. Incluyó una membrana antirreflejo de fisuras, nuevo asfalto de 6 cm, iluminación LED en el boulevard central y riego por goteo.