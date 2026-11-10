Orrego recibió a las candidatas a Emprendedoras del Sol 2026

“Hay muchas mujeres que son parte de esta construcción, que tienen esa motivación y determinación para convertir sus sueños en realidad. Detrás de cada proyecto hay un enorme esfuerzo y sacrificio, y quiero destacar y valorar esa decisión de avanzar”, expresó el gobernador durante el encuentro, en el que invitó a las emprendedoras a compartir sus experiencias y contar de qué se trata cada iniciativa.

Durante la reunión, las mujeres presentaron brevemente sus proyectos, explicaron sus objetivos y compartieron el camino recorrido para ponerlos en marcha y consolidarlos.