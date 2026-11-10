El gobernador Marcelo Orrego recibió a mujeres seleccionadas por el programa Emprendedora del Sol, una iniciativa del Gobierno de San Juan que busca fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en los 19 departamentos de la provincia, promover el autoempleo y acompañar el crecimiento de emprendimientos de distintos sectores de la economía.
Orrego recibió a las candidatas a Emprendedoras del Sol 2026
El gobernador Marcelo Orrego recibió a las candidatas a Emprendedoras del Sol que impulsan sus proyectos productivos en San Juan.