Orrego entregó más de 1.900 computadoras a estudiantes de Rivadavia

Con esta nueva jornada, el programa continúa llegando a departamentos de toda la provincia. Entre los ya alcanzados se encuentran Rivadavia, Valle Fértil, Iglesia, Santa Lucía, Zonda, Ullum, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Chimbas, Jáchal y Sarmiento. También se realizaron entregas para estudiantes de Primaria de Rawson. A este despliegue se suma la distribución de 3.000 computadoras destinadas a docentes.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. Contempla la entrega de dispositivos a estudiantes de quinto grado de Primaria y segundo año de Secundaria, además de equipamiento para educadores.

La incorporación de tecnología se complementa con propuestas de formación digital para docentes y con otras políticas educativas provinciales, como el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”.

La adquisición de los equipos se realizó con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que acompañó a la provincia durante los procesos de compra.