Con una nueva entrega de dispositivos, el programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” llegó este martes a Rivadavia. En el complejo Cepas Sanjuaninas se distribuyeron 1.920 computadoras para estudiantes de escuelas prmarias y secundarias, de gestión estatal. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto al vicegobernador Fabián Martín; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y autoridades provinciales y municipales.
Orrego entregó más de 1.900 computadoras a estudiantes de Rivadavia
El Gobernador encabezó la distribución de equipos en el complejo Cepas Argentinas. La entrega forma parte del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”