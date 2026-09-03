Nueve premios para San Juan en los concursos de ArgOliva 2026

Entre el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre, especialistas locales y jueces internacionales evaluaron las muestras a ciegas, sin conocer previamente su origen ni la variedad de aceituna utilizada.

En total participaron 80 muestras, siete más que en 2024, presentadas por 43 empresas argentinas y extranjeras. Los aceites llegaron de países como Brasil, España, Grecia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, además de distintas provincias argentinas.

Los aceites sanjuaninos que fueron premiados

En el Concurso Nacional, San Juan consiguió cuatro de los seis reconocimientos entregados.

Entre los destacados aparecen El Mistol Premium, Familia Saleme, Nucete Suave y Seis Marías. El primer puesto del Grupo II correspondió a Almazara Don Bosco, mientras que el premio para Pequeños Productores quedó en manos de Fercom Argentina SRL.

La presencia sanjuanina también fue importante en el Concurso Internacional Domingo Faustino Sarmiento, considerado uno de los concursos más exigentes del mundo y el más importante de América.

En ese certamen, Nucete Clásico, de Agro Aceitunera, obtuvo la primera mención del Grupo II; Familia Saleme, de Olivícola Pedernal, consiguió la tercera mención en el mismo grupo; y Olivaterra recibió la primera mención del Grupo III.

Además, Nucete Suave volvió a aparecer entre los mejores: obtuvo el segundo puesto del Grupo IV.

Nucete, entre los más premiados

La empresa sanjuanina Agro Aceitunera SA, responsable de la marca Nucete y ubicada en Ullum, fue la firma local con mayor cantidad de apariciones en el cuadro de honor.

Su producción consiguió tres reconocimientos entre ambos concursos: el primer puesto del Grupo III en el Nacional con Nucete Suave, la primera mención del Grupo II en el Internacional con Nucete Clásico y el segundo puesto del Grupo IV nuevamente con Nucete Suave.

Olivícola Pedernal también consiguió dos reconocimientos con Familia Saleme, mientras que el resto de los premios sanjuaninos se repartieron entre otros productores locales.

ArgOliva continúa este viernes

La actividad de ArgOliva 2026 continuará este viernes con las Jornadas de Capacitación y Exposición Olivícola en la sede del INTA en Pocito y el cierre de la Ronda Internacional de Negocios. Durante el fin de semana llegará uno de los momentos abiertos al público: la Expo ArgOliva, que será gratuita y se realizará en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán.