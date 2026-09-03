Mientras 2.551 fueron trasplantados, 181 sanjuaninos siguen esperando

Más de 2.500 trasplantes en el país

En los primeros meses de 2026 se realizaron 2.551 trasplantes de órganos y tejidos en todo el país.

1.096 fueron trasplantes de córneas.

978 fueron renales.

322 fueron hepáticos.

85 fueron cardíacos.

34 fueron renopancreáticos.

17 fueron hepatorrenales.

17 fueron pulmonares.

1 fue pancreático.

1 fue cardiorrenal.

Además, 176 de los pacientes trasplantados eran menores de 18 años. Para alcanzar estos números se concretaron 1.427 procesos de donación en 22 jurisdicciones: 664 correspondieron a donación de órganos y 763 a donación de córneas.

La situación de San Juan

Los datos del INCUCAI muestran que 181 sanjuaninos permanecen actualmente en lista de espera de órganos y tejidos. La mayor parte corresponde a personas que necesitan un órgano: son 177 pacientes. Otros 4 esperan un trasplante de tejido, principalmente córneas.

La provincia también registra actividad en materia de donación. El indicador de donantes por millón de habitantes se ubica en 14,07 para 2026, mientras que el registro estadístico consultado contabiliza 80 donantes para el período acumulado del año.

En la comparación interanual, San Juan registra 20 donantes reales, con una tasa interanual de 23,5 donantes por millón de habitantes.

A nivel nacional, actualmente 7.392 personas esperan un trasplante de órganos, mientras que otras 2.254 aguardan por un trasplante de córneas. Es decir que, aun con los miles de trasplantes concretados durante 2026, la lista de espera continúa siendo extensa.

El proceso no termina con la decisión de donar. Detrás de cada trasplante existe un complejo trabajo sanitario que incluye la detección de potenciales donantes, la evaluación médica, la procuración, la asignación de órganos y el traslado y coordinación de los equipos que intervienen.

En ese circuito participan el INCUCAI, los organismos provinciales de procuración y los equipos de salud de los establecimientos donde se realizan los procesos.

Una tendencia que creció en los últimos años

La actividad de donación y trasplante viene mostrando una evolución positiva en Argentina. Durante 2025 se alcanzó la tasa de donantes más alta registrada hasta ese momento, con 20,54 donantes por millón de habitantes.

Ese año se concretaron 955 procesos de donación de órganos y 1.308 de tejidos, que permitieron que 4.786 pacientes que estaban en lista de espera recibieran un trasplante.

El sistema también incorporó nuevas unidades hospitalarias destinadas a mejorar la detección y procuración de órganos y tejidos. Actualmente funcionan 48 Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en distintos establecimientos del país.

Detrás de las estadísticas

Las cifras permiten dimensionar el alcance del sistema, pero también muestran la otra cara: mientras miles de personas logran acceder a un trasplante, otras continúan esperando. En San Juan, esos 181 pacientes que figuran en lista de espera representan una parte de una realidad sanitaria que se extiende por todo el país.

Por eso, en el Día del Donante de Órganos, el foco vuelve a estar puesto en la donación como un acto capaz de generar una segunda oportunidad para quienes dependen de un trasplante.