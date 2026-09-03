Milei suma al Congreso a la ofensiva por Malvinas y firma decreto contra petroleras

El Gobierno busca endurecer las sanciones por la explotación petrolera

Uno de los ejes centrales del anuncio estuvo puesto en la explotación de hidrocarburos en las islas.

Milei anticipó que firmará un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las áreas en disputa.

También planteó modificar esa legislación para endurecer las sanciones y penas contra compañías que participen de proyectos considerados no autorizados, incluyendo a aquellas que presten servicios a las empresas involucradas.

El Presidente aseguró que el Gobierno detectó que el proyecto petrolero Sea Lion tendría previsto comenzar operaciones offshore en los próximos meses y advirtió sobre el riesgo de que la explotación avance sin una respuesta del Estado argentino.

Según sostuvo, la intención es utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para desalentar esas actividades.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

Dentro del proyecto de ley anunciado, Milei también propuso crear un Consejo de Seguridad Nacional, que tendría como objetivo establecer una política de seguridad de aplicación transversal en todo el Estado.

La iniciativa incluiría además un marco para la protección de infraestructura crítica y de las capacidades aeroespaciales y marítimas del país. El Presidente planteó que ese organismo pueda coordinar distintas áreas del Estado y contar con herramientas para responder ante situaciones que considere amenazas a la seguridad nacional.

La Base Naval que proyecta el Gobierno en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios estuvo relacionado directamente con el extremo sur del país. Milei aseguró que el Gobierno ampliará los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

La obra, según explicó, buscará convertir a la Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur y fortalecer las capacidades de telecomunicaciones y la proyección estratégica del país en la región. La iniciativa adquiere además una dimensión geopolítica por la ubicación de Tierra del Fuego y su cercanía con el área vinculada a la cuestión Malvinas.

El reclamo argentino y las empresas involucradas

Durante su mensaje, Milei volvió a remarcar la posición histórica de Argentina sobre las islas y sostuvo que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho”. También afirmó que la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países relacionados con distintos proyectos en las islas.

El objetivo declarado por el Gobierno es ampliar la presión sobre quienes participen de actividades económicas vinculadas con los recursos naturales del área, mientras mantiene el reclamo argentino por la soberanía.

La norma citada, sancionada en 2011, establece sanciones administrativas y penales para las personas físicas y jurídicas que exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional, e inhabilita a esas firmas para operar en el territorio continental.